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18/05/2023 12:05

【香港政情】李家超：院舍建造業等人手短缺，積極解決人力問題

　　　《經濟通通訊社１８日專訊》在首次行政長官互動交流答問會上，議員表達了對本港人力
短缺的關注。特首李家超回應，香港有長遠及即時要做的事情，過往政府有做過人口調查，也聽
到意見指香港人力短缺。他表示任何人力方面的研究，本地就業方面都會充分照顧，而去年施政
報告提及到有１４萬人力，都需要填補，所以推出人才政策，而現時可見院舍、建造業、公共運
輸人手短缺，港府會積極透過不同方式解決現有問題。
　
＊議員冀吸引非本地學生留港工作意欲＊
　
　　有議員在問答會第二節「發展和幸福」發言指出，在鞏固香港高等教育產業上，港府應該加
強吸引非本地學生留港工作意欲，並表示如果可以吸引到這些資源留港，可透過他們更好宣傳香
港高等教育。另外，議員認為港府要加強學生準備ＤＳＥ思維，並且對於基層學生的支援，讓他
們更好享受大學生活。新民黨立法會議員容海恩也表示，早前就人口進行調查及提交建議書，期
望政府可參考。
　
＊議員建議研究食物「一地兩檢」或「兩地一檢」＊
　
　　　漁農界立法會議員何俊賢建議，政府研究食物「一地兩檢」或「兩地一檢」可行性，。李
家超指，對於食物安全來源種類和數量，政府內部都有評估，而本地最主要食物供應是來國家，
香港與內地的食品安全「有照顧到」。另外，他也提及到，港府重視漁農業發展，去年農業及漁
業持續發展基金各注資５億元。如何幫漁業人士發展也可列入「漁農業可持續發展藍圖」。
（ｋｋ）
　
　
　

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