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18/05/2023 17:23

《本港經濟》金管局：數碼港元先導計劃啟動

　　《經濟通通訊社１８日專訊》香港金管局今日宣布啟動「數碼港元」先導計劃。１６間來自
金融、支付和科技界的入選公司將於今年內進行首輪試驗，深入研究「數碼港元」在六個範疇的
潛在用例，包括全面支付、可編程支付、離線支付、代幣化存款、第三代互聯網（Ｗｅｂ３）交
易結算和代幣化資產結算。
　
＊未決定是否正式推出「數碼港元」＊
　
　　金管局正以三軌道方式為未來可能推出零售層面央行數碼貨幣作出準備。先導計劃為第二軌
道的重要組成部分。金管局會於先導計劃中與不同持份者緊密合作，並進行一系列試驗，共同探
索「數碼港元」的應用場景及有關的執行和設計事宜。透過反覆試驗，金管局可從每個試驗的結
果汲取實際經驗，完善可能落實「數碼港元」的方式。金管局目前尚未就會否正式推出「數碼港
元」作出決定。
　
＊金管局將與入選公司合作進行試驗＊
　
　　１６間入選公司的高層代表出席了先導計劃的啟動儀式。活動期間，入選公司展示了其潛在
用例的要點。金管局會在未來數月與入選公司緊密合作，以進行試驗並監察其進度。金管局期望
於香港金融科技周２０２３與公眾分享從試驗汲取的經驗，但各項試驗的實際所得或會隨時間而
有所改變。金管局亦預期將於未來與業界聯手進行更多輪試驗。
　
＊專家小組將成立＊
　
　　為了促進政府、業界和學術界在央行數碼貨幣（ＣＢＤＣ）研究方面的合作，金管局計劃成
立ＣＢＤＣ專家小組（專家小組）。專家小組將由本地大學的頂尖學者組成，他們會提供寶貴意
見，以支持香港繼續探索ＣＢＤＣ的主要政策和技術事宜，例如私隱保障、網絡安全和互聯互通

　　金管局總裁余偉文表示，雖然金管局未決定會否或何時推出「數碼港元」，但局方很高興能
啟動「數碼港元」先導計劃。這是金管局與業界聯手探索創新用例的良機，也為將來可能推出「
數碼港元」作好準備。（ｂｎ）

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