恒指全日高收１６６點報１９７２７，中升收漲４％，龍湖收挫４％

《經濟通通訊社１８日專訊》投資者對華府打破債限僵局信心上升，樂觀情緒推動美股周三

（１７日）上漲，其中道指漲逾４００點，納指亦觸及去年８月以來最高水平。道指收漲４０８

點；標普５００收升４８點；納指收揚１５７點。

美國總統拜登赴日本廣島出席Ｇ７峰會前表示，相信政府不會違約，眾議院議長麥卡錫亦稱

，本周達成協議是「可行的」。

港股向上，恒生指數全日收報１９７２７，升１６６點或０﹒８５％，主板成交

９８６﹒２５億元。恒生中國企業指數報６７１５，升７８點或１﹒１９％。恒生科技指數報

３９１７，升４７點或１﹒２１％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團

（０３６９０）；騰訊控股收報３３９﹒８元，跌３元或０﹒８８％，成交１１５﹒５９億元；

阿里巴巴－ＳＷ收報８７﹒７５元，升２﹒３元或２﹒６９％，成交６３﹒６２億元；美團收報

１３３﹒５元，升０﹒５元或０﹒３８％，成交２０﹒４億元。國指三大成交股份依次為騰訊控

股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。

中升控股（００８８１）收漲４﹒２３％，報３３﹒３元，該股成交約３１６萬股，涉資

１﹒０４億元，盤中高見３３﹒６元，最低見３２﹒０５元；國壽（０２６２８）升３﹒５９％

，收報１５元；中石化（００３８６）升３﹒５５％，收報５﹒２５元；聯想集團

（００９９２）升３﹒４％，收報７﹒９１元；中石油（００８５７）升３﹒３７％，收報

５﹒５２元。

另外，龍湖（００９６０）逆市收跌３﹒９７％，報１７﹒８８元，該股成交約３１５７萬

股，涉資５﹒６２億元，盤中高見１８﹒６４元，最低見１７﹒４元。（ｋｙ）

