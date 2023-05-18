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18/05/2023 16:11

恒指全日高收１６６點報１９７２７，中升收漲４％，龍湖收挫４％

　　《經濟通通訊社１８日專訊》投資者對華府打破債限僵局信心上升，樂觀情緒推動美股周三
（１７日）上漲，其中道指漲逾４００點，納指亦觸及去年８月以來最高水平。道指收漲４０８
點；標普５００收升４８點；納指收揚１５７點。
　　美國總統拜登赴日本廣島出席Ｇ７峰會前表示，相信政府不會違約，眾議院議長麥卡錫亦稱
，本周達成協議是「可行的」。
　　港股向上，恒生指數全日收報１９７２７，升１６６點或０﹒８５％，主板成交
９８６﹒２５億元。恒生中國企業指數報６７１５，升７８點或１﹒１９％。恒生科技指數報
３９１７，升４７點或１﹒２１％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團
（０３６９０）；騰訊控股收報３３９﹒８元，跌３元或０﹒８８％，成交１１５﹒５９億元；
阿里巴巴－ＳＷ收報８７﹒７５元，升２﹒３元或２﹒６９％，成交６３﹒６２億元；美團收報
１３３﹒５元，升０﹒５元或０﹒３８％，成交２０﹒４億元。國指三大成交股份依次為騰訊控
股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。
　　中升控股（００８８１）收漲４﹒２３％，報３３﹒３元，該股成交約３１６萬股，涉資
１﹒０４億元，盤中高見３３﹒６元，最低見３２﹒０５元；國壽（０２６２８）升３﹒５９％
，收報１５元；中石化（００３８６）升３﹒５５％，收報５﹒２５元；聯想集團
（００９９２）升３﹒４％，收報７﹒９１元；中石油（００８５７）升３﹒３７％，收報
５﹒５２元。
　　另外，龍湖（００９６０）逆市收跌３﹒９７％，報１７﹒８８元，該股成交約３１５７萬
股，涉資５﹒６２億元，盤中高見１８﹒６４元，最低見１７﹒４元。（ｋｙ）

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