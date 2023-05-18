《神州頭條》財經報章頭版摘要：發改委稱綜合施策釋放消費潛力

《經濟通通訊１８日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



奮力譜寫中國式現代化建設的陝西篇章

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國家主席習近平昨日在聽取陝西省委和省政府工作匯報時強調，陝西在推進中國式現代化建設中

要有勇立潮頭、爭當時代弄潮兒的志向和氣魄，要在加強生態環境保護等方面實現新突破，奮力

譜寫中國式現代化建設的陝西篇章。



中國「智」造擦亮央企名片

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近日，記者調研走訪中交集團所屬上海航道局、國機集團下屬中國一拖集團、中國中鐵所屬中鐵

裝備集團，近距離感受裝備製造業產品邁向高端化、智能化、綠色化，見證中國「智」造擦亮央

企新名片。



進一步健全充電基礎設施網絡

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為鞏固擴大新能源汽車產業發展優勢，相關支持政策不斷加碼。發改委、國家能源局１７日發布

《關於加快推進充電基礎設施建設，更好支持新能源汽車下鄉和鄉村振興的實施意見》。





《上海證券報》



發改委：綜合施策釋放消費潛力

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發改委新聞發言人孟瑋在１７日舉行的例行新聞發布會上表示，下一步，發改委將綜合施策釋放

消費潛力，打造高質量消費供給體系，在穩定和擴大製造業投資方面持續發力。



兩部門出台意見支持新能源汽車下鄉

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發改委、國家能源局近日發布《關於加快推進充電基礎設施建設，更好支持新能源汽車下鄉和鄉

村振興的實施意見》，明確提出適度超前建設充電基礎設施，支持農村地區購買使用新能源汽車

，並提供多元化購買支持政策。



１２部門發文加快推動北京國際科創中心建設

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科技部、北京市政府等１２部門近日聯合發布「加快推動北京國際科技創新中心建設的工作方案

」，要求到２０２５年，北京國際科技創新中心基本形成，成為世界科學前沿和新興產業技術創

新策源地、全球創新要素匯聚地。





《證券時報》



習近平對一艘中國籍漁船在印度洋傾覆作重要指示

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５月１６日凌晨３時許，蓬萊京魯漁業有限公司所屬中國籍遠洋漁船「魯蓬遠漁０２８」在印度

洋中部海域傾覆，船上３９人失聯，其中中國籍船員１７人、印尼籍１７人、菲律賓籍５人。截

至目前，暫未發現失聯人員，搜救工作正在進行中。



多方激辯資金空轉套利，呼籲政策合力提振有效需求

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年初以來，金融體系靠前發力，派生的貨幣相應增加，廣義貨幣（Ｍ２）同比增速水平持續保持

在１２％以上高位水平。然而，年初貨幣信貸的較快增長卻與低通脹形成鮮明對比，引發市場對

於「資金空轉」乃至「流動性陷阱」的質疑與擔憂。



險資鐘情銀行股，有助打造雙贏格局

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近年來，為了應對利率下行帶來的再投資壓力，以及減少新金融工具准則實施後金融資產波動對

利潤的影響，保險公司在考慮增配權益類資產時，銀行股這類發展穩健的高股息股票是非常重要

的配置標的。（ｌｃ）

