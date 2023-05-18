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18/05/2023 09:25

【聚焦人幣】人幣中間價再貶２１９點，６﹒９９６７刷５個半月低

　　《經濟通通訊社１８日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９９６７，
較上個交易日大跌２１９點子，兩連跌，刷自去年１２月７日以來５個半月新低，上個交易日報
６﹒９７４８。
　　官媒引述專家表示，人民幣不存在大幅貶值空間。據《證券時報》報道，中國銀行研究院高
級研究員王有鑫表示，無論是從經濟基本面看還是貨幣政策周期看，人民幣匯率都不具備持續回
調的基礎。此次匯率短期波動更多是受避險情緒影響。雖然美國面臨經濟下行、債務問題懸而未
決等難題，但美元在避險需求推動下不降反升，對人民幣匯率造成短期擾動，人民幣匯率的回調
更多是短期現象。
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒９９６７　　＋２１９﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒５８５８　　　＋８０﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒０８７０　　－２６３﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８９３８　　　＋３９﹒１０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒７３８９　　＋３２０﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒６６１２　　＋１９４﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒３７１８　　＋２５８﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　５﹒２１５１　　＋１１５﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒７８９１　　　＋７８﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒１９８８　　＋２３９﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６４６２　　　　＋２﹒９０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１１﹒４２７３　－１１２８﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒７５２２　　＋１６３﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９０﹒７８００　　－１３９﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一美元
中間價貶值１﹒９％。

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