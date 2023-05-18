【聚焦人幣】人幣中間價再貶２１９點，６﹒９９６７刷５個半月低

《經濟通通訊社１８日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９９６７，

較上個交易日大跌２１９點子，兩連跌，刷自去年１２月７日以來５個半月新低，上個交易日報

６﹒９７４８。

官媒引述專家表示，人民幣不存在大幅貶值空間。據《證券時報》報道，中國銀行研究院高

級研究員王有鑫表示，無論是從經濟基本面看還是貨幣政策周期看，人民幣匯率都不具備持續回

調的基礎。此次匯率短期波動更多是受避險情緒影響。雖然美國面臨經濟下行、債務問題懸而未

決等難題，但美元在避險需求推動下不降反升，對人民幣匯率造成短期擾動，人民幣匯率的回調

更多是短期現象。

貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒９９６７ ＋２１９﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒５８５８ ＋８０﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒０８７０ －２６３﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８９３８ ＋３９﹒１０

１英鎊╱人民幣 ８﹒７３８９ ＋３２０﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒６６１２ ＋１９４﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒３７１８ ＋２５８﹒００

１新加坡╱人民幣 ５﹒２１５１ ＋１１５﹒００

１瑞郎╱人民幣 ７﹒７８９１ ＋７８﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒１９８８ ＋２３９﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６４６２ ＋２﹒９０

１人民幣╱俄羅斯盧布 １１﹒４２７３ －１１２８﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒７５２２ ＋１６３﹒００

１人民幣╱韓元 １９０﹒７８００ －１３９﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一美元

中間價貶值１﹒９％。

