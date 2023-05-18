【政策解讀】中國恢復ＧＤＲ審批，瑞銀：募資要求趨嚴發行人審慎

《經濟通通訊社１８日專訊》投行瑞銀今日（１８日）表示，中證監發布境內上市公司境外

發行全球存托憑證（ＧＤＲ）指引，規範境內上市公司境外發行可轉換為境內基礎股份的ＧＤＲ

行為，預計發行人在考慮通過ＧＤＲ融資會較為審慎。

瑞銀全球投資銀行部中國區主管朱正芹表示，指引提出發行ＧＤＲ由此前證監會核准改為註

冊，一方面ＧＤＲ境內審批程式參照Ａ股定向增發，程式上的設置拉齊底層資產為新增Ａ股股份

的不同股權融資產品的境內審核標準；另一方面也顯著增加了發行人與中介機構在境內審核方面

的責任，預計將會拉長整體項目時間，發行人在考慮通過ＧＤＲ融資會較為審慎。

她並指出，在新規制度下，除備案制新規下所要求的備案材料外，基礎股份註冊申請材料參

照Ａ股定增，其中包括按照Ａ股格式指引要求的募集說明書等檔；決策程式檔方面，相較於此前

，新增本次發行方案論證分析報告及本次募集資金使用的可行性分析報告。換言之，相較於之前

的ＧＤＲ發行材料，中國監管對申請材料，尤其是與募集資金相關的部分有了更加嚴格的要求。

中國早前傳出暫緩審批ＧＤＲ申請，理由是擔心大部分ＧＤＲ發行被內地投資者認購，隨後

將這些證券轉換成國內股份，利用兩者存在的價差獲利，令內地股市造成壓力。中證監１７日最

新發布《境內上市公司境外發行全球存託憑證指引》收緊發行要求，隨後恢復ＧＤＲ發行審批。

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