【聚焦人幣】人幣跌穿７或邁向７﹒３，官媒：不存大幅貶值空間

《經濟通通訊社１８日專訊》周三（１７日）人民幣中間價調弱至６﹒９７４８元，與市場

預測均值保持一致，其後在岸、離岸人民幣兌美元匯率日內相繼跌穿「７」。官媒引述專家表示

，人民幣不存在大幅貶值空間。

據《證券時報》報道，中國銀行研究院高級研究員王有鑫表示，無論是從經濟基本面看還是

貨幣政策周期看，人民幣匯率都不具備持續回調的基礎。此次匯率短期波動更多是受避險情緒影

響。雖然美國面臨經濟下行、債務問題懸而未決等難題，但美元在避險需求推動下不降反升，對

人民幣匯率造成短期擾動，人民幣匯率的回調更多是短期現象。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，美國經濟下行壓力進一步加大，後期美元指數持續上升

的可能性不大。在今年海外經濟下行，國內經濟持續復甦前景下，人民幣不存在大幅貶值空間。

內地《經濟日報》認為，中國國際收支自主平衡，外匯儲備規模繼續穩居全球第一，良好的

基本面對人民幣匯率形成有力支撐。該報引述中銀證券全球首席經濟學家管濤指出，可能在更長

遠的將來，即危機之後，美聯儲重回貨幣寬鬆，如果中國經濟增速能繼續在全球保持領先地位，

就可能重現資本回流，人民幣匯率會更加強勢。



＊法興：人民幣年底最淡跌至７﹒３，市場情緒淡定＊



另外，據外電引述分析人士預計，人民幣短期內仍有進一步小幅走弱的空間，市場和監管層

當前都繼續保持冷靜。

三位在岸人民幣交易員稱，７元附近客盤結匯和自營美元多頭止盈均有增加，而在購匯方面

能源進口相關的購匯需求也有出現，日內供求在該價位附近仍顯均衡，且跌穿７元前後市場均未

出現單邊流動性缺失的情形。

法國興業銀行首席亞洲宏觀策略師Ｋｉｙｏｎｇ Ｓｅｏｎｇ研究報告稱，中美貨幣政策差

異擴大，中國經濟復甦也未給人民幣帶來有利影響，這些都為人民幣走弱提供了完美的理由。將

二季度末人民幣預測調降至７﹒１０元，今年末和明年一季度預測均調降至７﹒３０元，同時表

示人民幣即便繼續貶值，幅度也料保持溫和，因為市場已經開始展望聯儲局在明年初降息。



＊野村：人民銀行擔心的價位更可能在７﹒３＊



野村表示，人民幣可能進一步跌向７﹒３元。在離岸人民幣跌破７元後，推薦做多美元╱離

岸人民幣，目標於７月中旬時盈利達到４％，人民銀行擔心的價位可能不在７元，而更可能在

７﹒３左右。

法國巴黎銀行大中華外匯和利率策略主管王菊也表示離岸人民幣仍有進一步下跌空間，預計

跌至７﹒１５－７﹒２０元附近時可獲支撐。她指出，包括中國政策寬鬆風險和出口趨弱，以及

美元趨勢不明、人民幣負息差和季節性分紅購匯等因素都將拖累人民幣走弱。（ｊｔ）

