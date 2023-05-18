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18/05/2023 09:01

【俄烏開戰】烏克蘭外長晤中國大使：不會接受喪失領土的停戰建議

　　《經濟通通訊社１８日專訊》烏克蘭外長庫列巴在首都基輔會晤尋求調停俄烏戰事的中國歐
亞事務特別代表李輝，強調烏克蘭不會在喪失領土或凍結衝突的前提下，接受任何結束烏俄戰爭
的建議。
　　根據烏克蘭外交部發表的聲明，庫列巴向李輝詳細說明，恢復可持續及公正和平的原則，必
須建立在尊重烏克蘭主權與領土完整的基礎上。李輝從星期一起，前赴烏克蘭、波蘭、法國、德
國及俄羅斯訪問，就政治解決烏克蘭危機與各方溝通。
　　在北京，外交部發言人日前重申，目前烏克蘭危機仍在升級，外溢效應持續顯現，中方願意
繼續發揮建設性作用，在停火止戰、開啟和談、避免局勢升級等方面，凝聚更多國際共識，為推
動政治解決危機作出中國貢獻。
　
＊各國駐北京大使館被要求勿貼「政治性宣傳」標語＊
　
　　另外，據日媒《共同社》引述多位外交人士透露，中國外交部１６日向包含日本在內的各國
駐北京大使館與國際單位發出通知，要求勿利用大使館外牆做「政治性宣傳」。受俄烏戰爭影響
，不少歐洲國家駐北京的大使館，紛紛在外牆掛上「我們和烏克蘭在一起」等標語，對此中國將
大使館掛上的標語視為是問題。
　　對於上述中國的通知，歐洲等外交官均表示，不會遵守中方的要求，將持續掛上標語。
（ｊｔ）

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