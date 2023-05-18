【俄烏開戰】中國外交部：澤連斯基會見中國歐亞事務特別代表李輝

《經濟通通訊社１８日專訊》中國外交部在網站發文，公布中國政府歐亞事務特別代表李輝

１６－１７日訪問烏克蘭的情況。訪問期間，烏克蘭總統澤連斯基會見李輝，李輝分別同烏總統

辦公廳主任葉爾馬克、外交部長庫列巴以及基礎設施部、能源部、國防部等有關部門負責人舉行

會見。雙方就政治解決烏克蘭危機和中烏關係等問題交換意見。

雙方一致認為，不久前國家主席習近平與澤連斯基的通話為中烏關係發展指明了方向，兩國

應共同努力，延續雙方相互尊重、真誠相待的傳統，把兩國互利合作持續向前推進。



＊李輝：化解危機無靈丹妙藥，籲各方創造止戰和談條件＊



李輝闡述了中方關於政治解決烏克蘭危機的立場主張，表示習近平主席提出的「四個應該」

、「四個共同」、「三點思考」是中方政治解決烏克蘭危機的根本遵循。化解危機沒有靈丹妙藥

，需要各方從自身做起，積累互信，創造止戰和談條件。中方願在《關於政治解決烏克蘭危機的

中國立場》文件基礎上，推動國際社會形成解決烏克蘭危機的最大公約數，為盡快止戰停火、恢

復和平作出自己的努力。中方一直以自己的方式為緩解烏人道局勢發揮建設性作用，將繼續向烏

提供力所能及的幫助。

烏方表示，重視中方作為聯合國安理會常任理事國在國際事務中發揮的重要作用。歡迎中方

為結束戰火、恢復和平發揮積極作用。烏方始終奉行一個中國原則，願同中方共同努力，推動烏

中關係不斷取得新的更大發展。

根據烏克蘭外交部發表的聲明，庫列巴向李輝詳細說明，恢復可持續及公正和平的原則，必

須建立在尊重烏克蘭主權與領土完整的基礎上，強調烏克蘭不會在喪失領土或凍結衝突的前提下

，接受任何結束烏俄戰爭的建議。（ｓｌ）

