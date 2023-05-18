【ＦＯＣＵＳ】中亞峰會揭幕，「一路向西」有玄機

【ＦＯＣＵＳ】Ｇ７峰會周五（１９日）廣島開鑼前一天，在古絲綢之路東方起點的西安，

中國－中亞峰會周四（１８日）先聲奪人揭幕。時值「意大利擬退團一帶一路」躋身Ｇ７應對中

國議題之一，繼中國最高層去年９月疫情後首次外訪選擇中亞後，中國２０２３年「首場主場外

交」再次聚焦中亞，到底有何玄機？



＊石油、天然氣、鈾資源豐富＊



７９００萬人口，略超河北；３９７０億美元ＧＤＰ，不及重慶－－就是這樣不起眼的中亞

，卻是全球經濟增長最快的地區，５個組成成員－－哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、

土庫曼斯坦、烏茲別克斯坦，個個「大隱隱於市」。

其中，哈薩克斯坦是全球最大鈾生產國，預計未來十年躋身全球前十大石油出口國；塔吉克

斯坦佔全球水能近５％；土庫曼斯坦雄踞全球前五大天然氣資源國；烏茲別克斯坦是全球第二大

棉花出口國。

除了資源，有世界最大連片陸地之稱的中亞，位處歐亞大陸核心，東接中國新疆，西臨里海

，南邊是伊朗和阿富汗，北邊與俄羅斯為鄰。２０１１年首發的中歐班列，為現時世界最長的貨

運鐵路線，途經的哈薩克斯坦正正是中亞腹地。



＊預告簽署多項重要政治文件＊



中亞對中國的戰略意義，從中國最高層２０１３年９月首次提出「絲綢之路經濟帶」倡議，

以及去年９月疫情後首次出訪，均選擇其面積最大國家的哈薩克斯坦，可見一斑。今次峰會標誌

中國－中亞合作步入新時代，預告簽署「多項重要政治文件」，將涉及經貿、投資、互聯互通等

多個領域。

其中一大看點勢是能源合作，哈薩克斯坦能源部長周二就透露，正討論建設一條貫穿俄羅斯

－哈薩克－中國的新的天然氣管道。倘若最終定論，將是繼中亞天然氣管道Ａ╱Ｂ╱Ｃ線（土庫

曼－烏茲別克－哈薩克－新疆）、Ｄ線（尚未完工）後，又一條來自中亞的能源大動脈。

此外，雙方還預計宣布新的免簽便利及促進貿易措施。鑒於中海油周二剛剛從阿聯酋接收首

筆以人民幣結算的６﹒５萬噸液化天然氣，中國與中亞的貿易未來人民幣結算再添憧憬。



＊「強盛之時無不掩有西北」＊





再講深一層，如同百年前清政府的「海防 ＶＳ 塞防」之爭，時任軍機大臣左宗棠雖認

為「二者並重」，但就強調「中國的山川形勝，皆起自西北，棄西部即棄中國」、「中國強盛之

時，無不掩有西北」，相比經濟發達的東部地區，西部亦正被愈來愈多人視作穩定和突圍的重心

。

看看中國去年天然氣、原油進口對外依存度分別高達４０﹒２％、７１﹒２％，在海上（經

馬六甲）、東北（俄羅斯）、西南（緬甸）之外，鞏固西北方向的能源通道，或正正是中亞的最

大戰略意義所在。

