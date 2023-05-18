【外圍經濟】沃爾瑪將公布第一季度業績，ＥＰＳ預計１﹒３２美元

《經濟通通訊社１８日專訊》美國零售商沃爾瑪將於周四（１８日）開市前公布第一季度業

績。

分析師預期沃爾瑪第一季度每股經調整純利為１﹒３１美元，高於該公司預計的１﹒２５至

１﹒３０美元，亦高於去年同期的１﹒３０美元。收入則預期為１４８７億美元。

分析指，沃爾瑪比其他零售商更著重必須品的銷售，相信會比同業更具防禦性。（ｒｃ）

