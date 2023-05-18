【外圍經濟】美國聯邦存款保險公司保存退稅支票請求遭法官駁回

《經濟通通訊社１８日專訊》主理破產的美國法官Ｍａｒｔｉｎ Ｇｌｅｎｎ拒絕聯邦存款

保險公司（ＦＤＩＣ）在矽銀和銀行監管機構決定如何拆分退稅時，將支票存入其託管帳戶的請

求。

法官表示，ＦＤＩＣ必須將退稅支票交給矽銀，不可以繞過程序，把錢直接留下來。

自３月申請破產以來，矽銀一直與ＦＤＩＣ爭論不休。ＦＤＩＣ表示，矽銀現在只是一個債

權人，機構是２０億美元存款的所有者。（ｒｃ）

