【外圍經濟】廣體飛機需求激增，加拿大航空或購買多架波音７８７

《經濟通通訊社１８日專訊》知情人士透露，加拿大航空即將達成一項購買１５至２０架波
音７８７夢幻客機的交易，以更新和擴大其遠程機隊。
知情人士表示，每架７８７的標價大約為３億美元，是次買賣的總額最高達６０億美元。
加拿大航空公司發言人表示，現時仍未作出最後決定。波音的代表則拒絕置評。（ｒｃ）
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