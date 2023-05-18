【北水炒Ｄ乜】淨流入６７﹒７８億元，買盈富沽建行

《經濟通通訊社１８日專訊》昨日（１７日）恒指低開２２點，報１９９５６點。最高升９

點報１９９８７點，最低跌４４０點報１９５３８點。恒指收報１９５６０點，跌４１７點或

２﹒０９％。

北水全日淨流入６７﹒７８億元，增加３８１％。北水淨買入最多的個股依次是盈富基金

（０２８００）、恒生中國企業（０２８２８）、騰訊控股（００７００）；淨賣出最多的依次

是建設銀行（００９３９）、中國電信（００７２８）、美團（０３６９０）。

主板成交１０１６﹒０５億元增加２９﹒６％。其中港股通成交２８７﹒７億元，佔總成交

２８﹒３％。

盈富基金跌２﹒１４％報１９﹒６９元，北水淨買入３４﹒９億元；恒生中國企業跌

２﹒４２％報６６﹒９２元，北水淨買入９﹒５億元；騰訊控股跌０﹒５８％報３４２﹒８元，

北水淨買入５﹒５億元。

建設銀行跌１﹒３１％報５﹒２９元，北水淨賣出３億元；中國電信跌３﹒５５％報

４﹒０７元，北水淨賣出１﹒３億元；美團跌３﹒２％報１３３元，北水淨賣出３３００萬元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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盈富基金 （０２８００） ３４﹒９５

恒生中國企業 （０２８２８） ９﹒４６

騰訊控股 （００７００） ５﹒５２

工商銀行 （０１３９８） ３﹒３３

中國移動 （００９４１） ２﹒８５

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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建設銀行 （００９３９） －３﹒０３

中國電信 （００７２８） －１﹒３０

美團 （０３６９０） －０﹒３３

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