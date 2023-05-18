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18/05/2023 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入６７﹒７８億元，買盈富沽建行

　　《經濟通通訊社１８日專訊》昨日（１７日）恒指低開２２點，報１９９５６點。最高升９
點報１９９８７點，最低跌４４０點報１９５３８點。恒指收報１９５６０點，跌４１７點或
２﹒０９％。
　　北水全日淨流入６７﹒７８億元，增加３８１％。北水淨買入最多的個股依次是盈富基金
（０２８００）、恒生中國企業（０２８２８）、騰訊控股（００７００）；淨賣出最多的依次
是建設銀行（００９３９）、中國電信（００７２８）、美團（０３６９０）。
　　主板成交１０１６﹒０５億元增加２９﹒６％。其中港股通成交２８７﹒７億元，佔總成交
２８﹒３％。
　　盈富基金跌２﹒１４％報１９﹒６９元，北水淨買入３４﹒９億元；恒生中國企業跌
２﹒４２％報６６﹒９２元，北水淨買入９﹒５億元；騰訊控股跌０﹒５８％報３４２﹒８元，
北水淨買入５﹒５億元。
　　建設銀行跌１﹒３１％報５﹒２９元，北水淨賣出３億元；中國電信跌３﹒５５％報
４﹒０７元，北水淨賣出１﹒３億元；美團跌３﹒２％報１３３元，北水淨賣出３３００萬元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　盈富基金　　　（０２８００）　　　　　３４﹒９５
　　恒生中國企業　（０２８２８）　　　　　　９﹒４６
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　　５﹒５２
　　工商銀行　　　（０１３９８）　　　　　　３﹒３３
　　中國移動　　　（００９４１）　　　　　　２﹒８５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　建設銀行　（００９３９）　　　　　－３﹒０３
　　中國電信　（００７２８）　　　　　－１﹒３０
　　美團　　　（０３６９０）　　　　　－０﹒３３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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