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即市新聞

18/05/2023 19:07

《日入而息》本港失業率降至３％三年半低，數碼港元先導計劃啟動

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
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政府統計處公布，本港失業率連跌１２個月，經季節性調整的失業率由今年１－３月的３﹒１％
下跌至２－４月的３％，為３年半最低，符合市場預期。就業不足率在該兩段期間則保持不變，
維持於１﹒２％的水平　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
金管局今日宣布啟動「數碼港元」先導計劃。１６間來自金融、支付和科技界的入選公司將於今
年內進行首輪試驗，深入研究「數碼港元」在六個範疇的潛在用例，包括全面支付、可編程支付
、離線支付、代幣化存款、第三代互聯網（Ｗｅｂ３）交易結算和代幣化資產結算　　　　　　
長實（０１１１３）今召開股東大會，集團主席李澤鉅稱，投地策略嚴守「財務紀律」，只要項
目屬優質資產、回報合理的話便會研究，強調從未撤出任何市場，冀交椅洲人工島「回到本」　
長和（００００１）主席李澤鉅表示，今年可能繼續將出售英國發射塔後部分收益用作回購股份
，但亦要視乎市況。至於會否持續派息，則不可作出預測，要視乎包括業績、經濟環境、外來等
因素，但強調股東可見往績　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
星島（０１１０５）公布，公司股份自今早暫停在聯交所買賣，以待刊發根據香港公司收購及合
併守則構成公司內幕消息的公告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《即日市況》　
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　　恒指全日高收１６６點報１９７２７，中升收漲４％，龍湖收挫４％
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　　　　　　　　　　《深滬股市》　
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　　滬綜指收升０﹒４％三千三得復失，成交於低位反彈
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　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》　
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　　美匯若企穩１０３，有機會進一步走高　　　　　　　　　　　　
　　歐元最新報１﹒０８０７╱０９，日圓最新報１３７﹒７３╱７４
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　　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
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　　百盛集團（０３３６８）首季扭虧為盈，賺１９８９﹒６萬元人民幣
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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利華控股（０１３４６）獲主席增持，彰顯對公司前景信心　　　　　　　　　　　　　　　　
吉利控股（００１７５）增持阿斯頓馬丁股份至１７％成第三大股東　　　　　　　　　　　　
長江生命科技（００７７５）啟動多個癌症疫苗研發項目，供應鏈問題有危便有機　　　　　　
聖諾醫藥（０２２５７）獲科技園臨床轉化促成計劃８００萬元資助　　　　　　　　　　　　
中石化（００３８６）與哈國油簽署聚乙烯項目關鍵條款協議　　　　　　　　　　　　　　　
聯想（００９９２）楊元慶料最快下半年個人電腦業務或恢復增長　　　　　　　　　　　　　
Ｈ＆Ｈ國際（０１１１２）附屬５億元人民幣貸款融資獲銀行審批完成，料下月底訂協議　　　
友邦香港表示通關後ＭＣＶ業務穩定，對今年生意趨勢樂觀　　　　　　　　　　　　　　　　
東建國際（００３２９）吳廣澤辭任首席執行官，由焦樹閣接任　　　　　　　　　　　　　　
消息指長久數字科技擬香港上市集資高達１１﹒７億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　
惠理集團（００８０６）４月底管理資產總值按年跌２０％　　　　　　　　　　　　　　　　
長和（０００１）今年或繼續回購股份，香港港口業務面臨挑戰；長和３英國繼續與Ｖｏｄａｆ
ｏｎｅ洽談合併，監管當局信息正面　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
長實（０１１１３）投地嚴守財務紀律未撤出任何市場，冀交椅洲人工島回到本　　　　　　　
渣打香港入選金管局「數碼港元」先導計劃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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　　華虹半導體（０１３４７）擬籌１８０億科創板上市，年內最大ＩＰＯ
　　中國外運（００５９８）與同系公司訂立增資協議　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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　　華油能源（０１２５１）附屬承租油氣相關設備，涉約３３２６萬元人民幣
　　中國罕王（０３７８８）根據受限制股份獎勵計劃購買合共３０萬股　　　
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　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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　　譚炯出任國家開發銀行行長，曾任工行副行長　　　　　
　　習近平晤吉爾吉斯總統，開展全方位合作建命運共同體　
　　中國恢復ＧＤＲ審批，瑞銀表示募資要求趨嚴發行人審慎
　　市值十大藥企去年總研發投入是２０１８年的２﹒５倍　
　　金融監管總局李雲澤：努力消除金融監管空白和盲區　　
　　光大集團原黨委書記王江履新中央金融辦副主任　　　　
　　首４月財收增１２％支出增６﹒８％，股票印花稅大降　
　　能源局表示鞏固擴大原油貿易符合中國與ＯＰＥＣ利益　
　　國家金融監督管理總局揭牌，黨委書記李雲澤出席儀式　
　　內地雲服務降價潮，業內表示鋪墊ＡＩ雲服務市場競爭　
　　脫口秀演員李昊石被北京警方立案調查　　　　　　　　
　　人行２０億逆回購利率持平，完全對沖到期量　　　　　
　　潘功勝訪北京經開區，加大外匯支持科技創新力度　　　
　　習近平考察陝西：推進以縣城為載體的新型城鎮化建設　
　　中國中亞峰會今起舉行，中哈採取措施保障原油管道　　
　　內地多城二手房庫存飆升，上海杭州料逾２０萬套待售　
　　杭州再放鬆限購，余杭區部分地區社保滿一個月可購房　
　　分析指中國房企違約債佔ＧＤＰ約１２％，礙金融穩定　
　　涉正榮、中梁樓盤糾紛，廈門信託搬走共管保險櫃　　　
　　易安財險更名深圳比亞迪財險，比亞迪副總任董事長　　
　　神舟十六號載人飛船本月將發射升空　　　　　　　　　
　　據報萬達集團６月前裁員三成，內媒憂成第二個恒大　　
　　先正達撤回科創板ＩＰＯ轉戰主板，上交所表示尊重選擇
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　　　　　　　　　《寶島快訊》　
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　　台股收升１﹒１１％，時隔１１個月重上萬六關
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　　　　　　　　　　　《國際要聞》　
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　　中國外交部表示澤連斯基會見中國歐亞事務特別代表李輝
　　烏克蘭外長晤中國大使：不會接受喪失領土的停戰建議　
　　烏外長晤中國特使，不接受放棄領土或凍結衝突提議　　
　　「四方安全對話」峰會下周日改在廣島舉行　　　　　　
　　英日兩國首相將簽「廣島協議」，加強軍事及產業合作　
　　韓日兩國就韓國派團考察福島核污水設施的談判破裂　　
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　　　　　　　　　　　《外圍經濟》　
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　　ＡＩ領軍人物呼籲美國參議員嚴格監管ＡＩ技術　　　
　　「武士」債發行熾熱，美元債交易淡靜　　　　　　　
　　俄烏戰爭影響下降，進口成本減低，日本貿易逆差收窄
　　安大略省反對杜魯多要求為電動車電池廠提供更多補貼
　　廣體飛機需求激增，加拿大航空或購買多架波音７８７
　　摩根資產管理認為聯儲局將在第三季前減息　　　　　
　　新西蘭再推赤字預算，未來四年發行２００億紐元國債
　　沃爾瑪將公布第一季度業績，ＥＰＳ預計１﹒３２美元
　　澳洲４月就業人數意外減少，有助央行暫停加息　　　
　　美光科技或從日本獲得１５億美元資金生產下一代晶片
　　美國聯邦存款保險公司保存退稅支票請求遭法官駁回　
　　美房屋需求增，建築公司股價飆升創５２周新高　　　
　　美財政部持有現金不到千億美元，拜登下周繼續談債限
　　美銀策略師認為標普５００未來會出現強勁升幅　　　
　　拜登強硬言論穩定軍心，比特幣走勢平穩　　　　　　
　　瑞信全額減記ＡＴ１債券不構成觸發ＣＤＳ賠付的條件
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　　　　　　　　　　《大國博弈》　
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　　拜登稱遲早將與習近平會面，惟未知會否很快發生
　　美國蒙大拿州全面禁用ＴｉｋＴｏｋ，為全美首例
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《ＡＩ熱潮》　
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百度（０９８８８）與天津市合作簽署ＡＩ戰略合作，共建智算中心；李彥宏稱人工智能不會令
工作機會減少，將創造更多新崗位；被問百度雲會否跟隨同行降價，李彥宏擺手未回應　　　　
騰訊（００７００）總裁呼籲中國當局監管人工智能領域；劉熾平稱基礎模型訓練進展良好，政
府支持ＡＩ發展　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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滬股通額度全日用近２億元，外資流出逾１８億元；深股通額度全日用不足１億元　　　　　　
李家超稱香港言論自由受保障，圖書館不推薦不良意識書；增強國安教育，已有人士獲認可教育
國家安全；外部勢力未減退，將就基本法２３條立法；愛國者治港需團結做事、互動共識及視野
高度；院舍建造業等人手短缺，積極解決人力問題；政府打破土地供應樽頸，推動大量土地供應
如交椅洲人工島；李家超與珠海市長會面，鼓勵珠海企業借助香港優勢共拓國際市場　　　　　
議員建議放寬大學非本地生限額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
公務員總工會促港府按薪酬趨勢淨指標調整薪酬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
楊潤雄支持港協「書面申斥」決定，冀冰協繼續改善管治　　　　　　　　　　　　　　　　　
港協暨奧委會向冰協發出書面申斥，促就企業管治補交資料　　　　　　　　　　　　　　　　
議員倡強積金投資基建債券為項目融資，李家超：應讓市民自行選擇　　　　　　　　　　　　
鄧炳強稱約８５％市民已換新身份證，將決定何時宣告舊款失效　　　　　　　　　　　　　　
陳振英倡善用證券化或土地債券為人工島及北部都會發展融資　　　　　　　　　　　　　　　
首次行政長官互動交流大會，以「二十大及兩會精神」作主題　　　　　　　　　　　　　　　
黃色工作暑熱警告生效，勞工處提醒戶外工作採取防暑措施　　　　　　　　　　　　　　　　
羅兵咸永道表示去年下半年ＴＭＴ行業投資額較上半年跌６１％　　　　　　　　　　　　　　
政府擬立法精簡地契續期程序，經刊憲宣布是否續期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
最新失業率降至３％符預期，港府料未來數月繼續改善　　　　　　　　　　　　　　　　　　
金管局數碼港元先導計劃啟動　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
梁振英表示香港人普遍缺乏國家觀念，仍將內地說成中國　　　　　　　　　　　　　　　　　
中安證券因作為配股代理的缺失遭證監會譴責及罰款６００萬元　　　　　　　　　　　　　　
城隧周日實施「易通行」，凌晨４點半起封城隧３０分鐘　　　　　　　　　　　　　　　　　
政府支持港協向冰協發書面申斥，正檢視冰協使用政府撥款情況　　　　　　　　　　　　　　
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（ｚｚ）

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