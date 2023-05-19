《日出而作》美國下周或就調高債務上限投票，納指漲逾近２００點

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
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紐約道瓊斯 ３３５３５﹒９１ 升 １１５﹒１４ ０﹒３４％
標普５００ ４１９８﹒０５ 升 ３９﹒２８ ０﹒９４％
納斯達克 １２６８８﹒８４ 升 １８８﹒２７ １﹒５１％
倫敦富時１００ ７７４２﹒３０ 升 １９﹒０７ ０﹒２５％
法蘭克福ＤＡＸ １６１６３﹒３６ 升 ２１２﹒０６ １﹒３３％
巴黎ＣＡＣ４０ ７４４６﹒８９ 升 ４７﹒４５ ０﹒６４％
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＊香港時間 ０７００ａｍ美元兌日圓１３８﹒６５ ，歐元兌美元１﹒０７７６
《公司業績》
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奇富（０３６６０）季度少賺２０﹒８％，另提高派息率改半年派發
金斯瑞（０１５４８）上市附屬傳奇生物首季虧損擴至逾１億美元
德昌電機（００１７９）全年純利增８％，派末期息３４港仙
阿里巴巴（０９９８８）全年純利７２５億人幣，升１７％
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《公司資訊》
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滙控（００００５）港英共再斥２﹒９億元回購逾４８８萬股
渣打（０２８８８）倫敦再回購８２﹒５萬股，涉資５１３２萬元
亞洲木薯（００８４１）斥５０５６萬收購尖沙咀商廈物業投資用途
寶沙發展（０１０６９）債權人計劃獲大多數債權人批准
騰邦控股（０６８８０）收到聯交所５項復牌指引
騰訊（００７００）發逾９７８萬獎勵新股，市值逾３３億元
微創醫療（００８５３）建議分拆微創心律管理主板上市
阿里巴巴（０９９８８）申請人民幣櫃台，增股票流動性；分派雲智能謀獨立上市，分拆盒馬及
菜鳥上市
新豐泰（０１７７１）委韓秦春任獨立非執董，昨起生效
高陽科技（００８１８）持股ＣＬＯＯＰＥＮ遭紐約證交所啟動退市
華記環球（０２２９６）復牌補救期屆滿，申請延長８個月
ＣＨＩＮＡＰＲＯＰＥＲＴＩＥＳ（０１８３８）申司法覆核６月聆訊
中國通海金融（００９５２）維持泛海控股清償協議，商延截止日期
凱升控股（００１０２）２﹒８億元購沖繩縣地皮，擬建酒店
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《國企紅籌》
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中國中鐵（００３９０）中標３１重大工程涉８２３億人幣
中國華融（０２７９９）首席風險官楊佩辭任
北控水務（００３７１）獲１﹒６億元貸款融資
國藥控股（０１０９９）獨董卓福民辭任，提石晟昊接任
東風集團（００４８９）非執董黃偉辭任，周三起生效
日照港裕廊（０６１１７）副總經理秦玉寧調任總經理
山東黃金（０１７８７）或獲控股股東注內地最大金礦
鳳祥股份（０９９７７）委招銀融資任Ｈ股發行協調人
重慶鋼鐵（０１０５３）擬聘安永華明任審會計師事務所
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《神州民企》
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文業集團（０１８０２）接獲聯交所１項額外復牌指引
惠生工程（０２２３６）獲控股股東工程合約，涉１﹒２億人幣
興科蓉醫藥（０６８３３）審核問題獲核數師信納解決
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《中國要聞》
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李強調研山東稱採取更有針對性措施擴內需穩外需
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《國金頭條》
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債限談判取得進展，科技股跑贏大盤，納指大漲近２％
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《外圍經濟》
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日本核心ＣＰＩ漲幅再擴大，市場料央行７月改變政策
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《大國博弈》
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Ｔｉｋｔｏｋ用戶入稟美國蒙大拿州法院尋求推翻禁令
中美商務部長下周將在美國華盛頓會晤
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《神州券商》
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公募基金關鍵佣
金或下調，影響
券商收入
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《虛幣世界》
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市場關注債限談
判，比特幣跌穿
２７０００美元
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《其他消息》
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康寧傑瑞稱肺癌
抗體試驗總生存
期未達統計顯著
差異，未能完成
揭盲
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etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多