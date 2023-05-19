  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

19/05/2023 07:46

《日出而作》美國下周或就調高債務上限投票，納指漲逾近２００點

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　　　　　　（點）　　　　　　　（點）　　　（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　紐約道瓊斯　　　３３５３５﹒９１　升　１１５﹒１４　０﹒３４％
　　標普５００　　　　４１９８﹒０５　升　　３９﹒２８　０﹒９４％
　　納斯達克　　　　１２６８８﹒８４　升　１８８﹒２７　１﹒５１％
　　倫敦富時１００　　７７４２﹒３０　升　　１９﹒０７　０﹒２５％
　　法蘭克福ＤＡＸ　１６１６３﹒３６　升　２１２﹒０６　１﹒３３％
　　巴黎ＣＡＣ４０　　７４４６﹒８９　升　　４７﹒４５　０﹒６４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　＊香港時間　０７００ａｍ美元兌日圓１３８﹒６５　，歐元兌美元１﹒０７７６
　
　　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　奇富（０３６６０）季度少賺２０﹒８％，另提高派息率改半年派發
　　金斯瑞（０１５４８）上市附屬傳奇生物首季虧損擴至逾１億美元　
　　德昌電機（００１７９）全年純利增８％，派末期息３４港仙　　　
　　阿里巴巴（０９９８８）全年純利７２５億人幣，升１７％　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
滙控（００００５）港英共再斥２﹒９億元回購逾４８８萬股　　　　　　　　　　　　　　　
渣打（０２８８８）倫敦再回購８２﹒５萬股，涉資５１３２萬元　　　　　　　　　　　　　
亞洲木薯（００８４１）斥５０５６萬收購尖沙咀商廈物業投資用途　　　　　　　　　　　　
寶沙發展（０１０６９）債權人計劃獲大多數債權人批准　　　　　　　　　　　　　　　　　
騰邦控股（０６８８０）收到聯交所５項復牌指引　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
騰訊（００７００）發逾９７８萬獎勵新股，市值逾３３億元　　　　　　　　　　　　　　　
微創醫療（００８５３）建議分拆微創心律管理主板上市　　　　　　　　　　　　　　　　　
阿里巴巴（０９９８８）申請人民幣櫃台，增股票流動性；分派雲智能謀獨立上市，分拆盒馬及
菜鳥上市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
新豐泰（０１７７１）委韓秦春任獨立非執董，昨起生效　　　　　　　　　　　　　　　　　
高陽科技（００８１８）持股ＣＬＯＯＰＥＮ遭紐約證交所啟動退市　　　　　　　　　　　　
華記環球（０２２９６）復牌補救期屆滿，申請延長８個月　　　　　　　　　　　　　　　　
ＣＨＩＮＡＰＲＯＰＥＲＴＩＥＳ（０１８３８）申司法覆核６月聆訊　　　　　　　　　　　
中國通海金融（００９５２）維持泛海控股清償協議，商延截止日期　　　　　　　　　　　　
凱升控股（００１０２）２﹒８億元購沖繩縣地皮，擬建酒店　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國中鐵（００３９０）中標３１重大工程涉８２３億人幣
　　中國華融（０２７９９）首席風險官楊佩辭任　　　　　　
　　北控水務（００３７１）獲１﹒６億元貸款融資　　　　　
　　國藥控股（０１０９９）獨董卓福民辭任，提石晟昊接任　
　　東風集團（００４８９）非執董黃偉辭任，周三起生效　　
　　日照港裕廊（０６１１７）副總經理秦玉寧調任總經理　　
　　山東黃金（０１７８７）或獲控股股東注內地最大金礦　　
　　鳳祥股份（０９９７７）委招銀融資任Ｈ股發行協調人　　
　　重慶鋼鐵（０１０５３）擬聘安永華明任審會計師事務所　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　文業集團（０１８０２）接獲聯交所１項額外復牌指引　　　　
　　惠生工程（０２２３６）獲控股股東工程合約，涉１﹒２億人幣
　　興科蓉醫藥（０６８３３）審核問題獲核數師信納解決　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　《中國要聞》　
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　李強調研山東稱採取更有針對性措施擴內需穩外需
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　《國金頭條》　
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　債限談判取得進展，科技股跑贏大盤，納指大漲近２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　《外圍經濟》　
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　日本核心ＣＰＩ漲幅再擴大，市場料央行７月改變政策
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　Ｔｉｋｔｏｋ用戶入稟美國蒙大拿州法院尋求推翻禁令
　　中美商務部長下周將在美國華盛頓會晤　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　《神州券商》　
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　公募基金關鍵佣
　　金或下調，影響
　　券商收入　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　《虛幣世界》　
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　市場關注債限談
　　判，比特幣跌穿
　　２７０００美元
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　康寧傑瑞稱肺癌
　　抗體試驗總生存
　　期未達統計顯著
　　差異，未能完成
　　揭盲　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話19/05/2023
《嚟緊炒D乜》小米下周派季度成績單　長線目標價27銀
人氣文章中國故事19/05/2023
《神州經脈》中國中亞成立元首會晤機制　人幣續大跌　滬指全周升
人氣文章財經熱話19/05/2023
阿里上季收入遜預期大行紛降目標　分拆業務有進展難阻股價急挫
人氣文章香港要聞19/05/2023
【國安立法】港府增撥50億元專門款項作維護國安開支
人氣文章中國故事19/05/2023
城投平台融資亂象頻生，山東有城投子公司涉非法集資
人氣文章香港要聞19/05/2023
新一輪1000元住宅用戶電費補貼今年6月推行
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

etnet榮獲「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】帶你參觀香港現存最古老公廁 #威靈頓街地下公廁。點解凈係得男廁？同原貌發生咗呢啲分別！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金