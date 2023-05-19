《日出而作》美國下周或就調高債務上限投票，納指漲逾近２００點

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



（點） （點） （％）

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紐約道瓊斯 ３３５３５﹒９１ 升 １１５﹒１４ ０﹒３４％

標普５００ ４１９８﹒０５ 升 ３９﹒２８ ０﹒９４％

納斯達克 １２６８８﹒８４ 升 １８８﹒２７ １﹒５１％

倫敦富時１００ ７７４２﹒３０ 升 １９﹒０７ ０﹒２５％

法蘭克福ＤＡＸ １６１６３﹒３６ 升 ２１２﹒０６ １﹒３３％

巴黎ＣＡＣ４０ ７４４６﹒８９ 升 ４７﹒４５ ０﹒６４％

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＊香港時間 ０７００ａｍ美元兌日圓１３８﹒６５ ，歐元兌美元１﹒０７７６



《公司業績》

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奇富（０３６６０）季度少賺２０﹒８％，另提高派息率改半年派發

金斯瑞（０１５４８）上市附屬傳奇生物首季虧損擴至逾１億美元

德昌電機（００１７９）全年純利增８％，派末期息３４港仙

阿里巴巴（０９９８８）全年純利７２５億人幣，升１７％

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《公司資訊》

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滙控（００００５）港英共再斥２﹒９億元回購逾４８８萬股

渣打（０２８８８）倫敦再回購８２﹒５萬股，涉資５１３２萬元

亞洲木薯（００８４１）斥５０５６萬收購尖沙咀商廈物業投資用途

寶沙發展（０１０６９）債權人計劃獲大多數債權人批准

騰邦控股（０６８８０）收到聯交所５項復牌指引

騰訊（００７００）發逾９７８萬獎勵新股，市值逾３３億元

微創醫療（００８５３）建議分拆微創心律管理主板上市

阿里巴巴（０９９８８）申請人民幣櫃台，增股票流動性；分派雲智能謀獨立上市，分拆盒馬及

菜鳥上市

新豐泰（０１７７１）委韓秦春任獨立非執董，昨起生效

高陽科技（００８１８）持股ＣＬＯＯＰＥＮ遭紐約證交所啟動退市

華記環球（０２２９６）復牌補救期屆滿，申請延長８個月

ＣＨＩＮＡＰＲＯＰＥＲＴＩＥＳ（０１８３８）申司法覆核６月聆訊

中國通海金融（００９５２）維持泛海控股清償協議，商延截止日期

凱升控股（００１０２）２﹒８億元購沖繩縣地皮，擬建酒店

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《國企紅籌》

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中國中鐵（００３９０）中標３１重大工程涉８２３億人幣

中國華融（０２７９９）首席風險官楊佩辭任

北控水務（００３７１）獲１﹒６億元貸款融資

國藥控股（０１０９９）獨董卓福民辭任，提石晟昊接任

東風集團（００４８９）非執董黃偉辭任，周三起生效

日照港裕廊（０６１１７）副總經理秦玉寧調任總經理

山東黃金（０１７８７）或獲控股股東注內地最大金礦

鳳祥股份（０９９７７）委招銀融資任Ｈ股發行協調人

重慶鋼鐵（０１０５３）擬聘安永華明任審會計師事務所

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《神州民企》

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文業集團（０１８０２）接獲聯交所１項額外復牌指引

惠生工程（０２２３６）獲控股股東工程合約，涉１﹒２億人幣

興科蓉醫藥（０６８３３）審核問題獲核數師信納解決

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《中國要聞》

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李強調研山東稱採取更有針對性措施擴內需穩外需

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《國金頭條》

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債限談判取得進展，科技股跑贏大盤，納指大漲近２％

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《外圍經濟》

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日本核心ＣＰＩ漲幅再擴大，市場料央行７月改變政策

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《大國博弈》

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Ｔｉｋｔｏｋ用戶入稟美國蒙大拿州法院尋求推翻禁令

中美商務部長下周將在美國華盛頓會晤

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《神州券商》

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公募基金關鍵佣

金或下調，影響

券商收入

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《虛幣世界》

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市場關注債限談

判，比特幣跌穿

２７０００美元

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《其他消息》

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康寧傑瑞稱肺癌

抗體試驗總生存

期未達統計顯著

差異，未能完成

揭盲

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