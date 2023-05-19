【騰訊績後】滙證：騰訊雲服務減價影響有限，目標價續看４４０元

《經濟通通訊社１９日專訊》匯證發表研報指，騰訊（００７００）首季遊戲收入優於市場

預期，這歸功於現有大作復甦下，本地和國際遊戲收入增長強勁，認為遊戲業務具防守性的增長

保障了集團的盈利前景，同時抵消經營槓桿降低以及成本優化的影響。報告上調２０２３至

２０２５年的收入預測１％－２％，並預計今年本地和國際遊戲收入將按年分別增長９％和

１８％；維持「買入」評級，目標價４４０元。

報告指，雲服務減價對騰訊的影響有限，因為該業務只佔集團總收入的中單位數，而減價僅

適用於部分ｌａａＳ，主要針對中小企業的長期預付合約。報告調高對集團的毛利率預測，同時

相應調升２０２３至２０２５年的經調整盈利預測，以反映收入和盈利增長之間的差距可能收窄

、因訓練大型語言模型而增加對硬件的投資；及股份為基礎的薪酬可能會下降。（ａｃ）



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

