【國際要聞】敘利亞總統抵達沙特，重返阿拉伯聯盟峰會

《經濟通通訊社１９日專訊》敘利亞總統阿薩德周四（１８日）晚抵達沙特阿拉伯西部城市

吉達，準備出席當地將於１９日舉行的阿拉伯聯盟峰會，是他時隔１２年再度到訪沙特。

２０１１年敍利亞內戰爆發之後，敘利亞被阿盟取消成員國資格。阿盟成員國外長在本月７

日的特別會議上，決定恢復敘利亞的成員國地位。（ｊｆ）

