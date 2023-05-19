【外圍經濟】日經指數再創３３年新高，植田和男矢言維護金融穩定

《經濟通通訊社１９日專訊》東京股市周五維持凌厲升勢，日經２２５指數收

３０８０８﹒３５點，較前一交易日上漲２３４﹒４２點，創１９９０年泡沫經濟崩潰後最高位

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當日較早時，日本央行行長植田和男稱，如果美國未能就債務上限達成協議致使違約，日本

央行將努力維護本國金融穩定。（ｊｆ）

