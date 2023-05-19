《午市前瞻》北水護航大市有支持，美團攻港難，需時累積市佔率

《經濟通通訊社１９日專訊》恒生指數半日收報１９５３８，跌１８８點或０﹒９６％，主

板成交５０６﹒８９億元。恒生中國企業指數報６６２８，跌８６點或１﹒２９％。恒生科技指

數報３８４６，跌７０點或１﹒８％。

恒指三大成交股份依次為阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）、騰訊控股（００７００）及美團

（０３６９０）；阿里巴巴－ＳＷ收報８３﹒３元，跌４﹒４５元或５﹒０７％，成交

４３﹒１７億元；騰訊控股收報３３４元，跌３﹒４元或１﹒０１％，成交４２﹒０５億元；美

團收報１２８﹒９元，跌４﹒６元或３﹒４５％，成交２２﹒５３億元。國指三大成交股份依次

為阿里巴巴－ＳＷ、騰訊控股及美團。科指三大成交股份依次為阿里巴巴－ＳＷ、騰訊控股及美

團。



＊聶振邦：恒指１９５００為入市共識＊



阿里（０９９８８）公布截至３月底第四季度業績，儘管經調整純利按年增３９％至

２７３﹒７５億人民幣，但期內收入２０８２億人民幣，按年僅增２％，差過預期的

２０９１﹒８９億人民幣，拖累股價上午最多跌超過５％。阿里頹勢拖累全線科技股回吐，恒指

受累低開１９１點，失守１９５００技術支持水平，但恒指半日仍然成功收窄跌幅至不足２００

點並收復１９５００心理關口。

博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，恒指１９５００明顯見

支持，自３月２２日以來每逢跌抵１９５００後便有一定反彈，不少市場人士均以此為入市指標

，加上有北水護航，恒指短線料維持１９５００至２０３００上落。

然而，大市成交持續低落，要突破區間走勢有一定難度，後市宜先觀望美國周日（２１日）

有關提高債務上限的談判對美股利好作用有多大，對港股向上挑戰或有一定幫助。



＊市場對美團在港業務信心低＊



美團（０３６９０）港版外賣應用程式「ＫｅｅＴａ」對外開放下載後，目前ＫｅｅＴａ送

遞員可以在程式上預約送餐時段，最快生效日期為下星期一（２２日），意味美團最快下周一正

式在香港投入服務，首階段只會在大角咀至旺角一帶提供服務。但消息未能帶動美團股價表現，

受市況拖累，半日最多要跌超過４％。

聶振邦指，美團攻港但股價反而下跌，反映投資者或認為美團在港推出外賣業務難以挑戰目

前兩大巨頭，而且目前美團並未公布在港策略，亦未知本地市場反應如何，故整體仍有待觀察。



＊美團或搶攻一人單市場＊



不過聶振邦提到，目前兩大外賣平台收取運費策略相同，普遍港人傾向集體落單分攤運費，

但美團似乎有意主打一人單，看好這一策略有望打開本港外賣市場缺口。但他補充，即使有上述

策略，但攻港前期難免要「燒銀紙」，故在港業務初期難以帶來巨大利潤，需要時間累積利潤空

間。

至於股價走勢方面，聶振邦指美團身為重磅股，走勢亦會與恒指同步，若大市守穩

１９５００，美團守住１２５至１２６元區間底部亦無難度。但與大市一樣，上方區間頂部阻力

較大，投資者應以短線操作為策略，升幅約１０％至１４０元區間頂便應離場。（ｈｃ）

