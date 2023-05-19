【北水炒Ｄ乜】淨流出７﹒７８億元，買中移沽盈富

《經濟通通訊社１９日專訊》今日恒指低開１９１點，報１９５３５點。最高跌１１６點報

１９６１０點，最低跌３７４點報１９３５２點。恒指收報１９４５０點，跌２７６點或

１﹒４％。

北水全日淨流出７﹒７８億元，上日淨流入１７﹒３１億元。北水淨買入最多的個股依次是

中國移動（００９４１）、中國神華（０１０８８）、中國海洋石油（００８８３）；淨賣出最

多的依次是盈富基金（０２８００）、騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）。

主板成交９５２﹒３６億元減少３﹒４％。其中港股通成交２５３﹒４億元，佔總成交

２６﹒６％。

中國移動升１﹒２２％報６６﹒４元，北水淨買入３﹒２億元；中國神華跌０﹒３６％報

２７﹒６元，北水淨買入１﹒７億元；中國海洋石油跌０﹒３１％報１２﹒７８元，北水淨買入

９３００萬元。

盈富基金跌１﹒４１％報１９﹒６元，北水淨賣出１６﹒８億元；騰訊控股跌１﹒２４％報

３３３﹒２元，北水淨賣出４﹒１億元；美團跌３﹒６７％報１２８﹒６元，北水淨賣出２﹒５

億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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中國移動 （００９４１） ３﹒２３

中國神華 （０１０８８） １﹒７３

中國海洋石油 （００８８３） ０﹒９３

中芯國際 （００９８１） ０﹒２４

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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盈富基金 （０２８００） －１６﹒８０

騰訊控股 （００７００） －４﹒１５

美團 （０３６９０） －２﹒５３

恒生中國企業 （０２８２８） －１﹒２９

建設銀行 （００９３９） －０﹒９７

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