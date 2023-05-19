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19/05/2023 17:20

【夜期時段】即月期指最新報１９４１１點，升２１點，低水４０點

　　《經濟通通訊社１９日專訊》即月期指在夜期時段開市報１９４０６點，升１６點，低水
４５點，最新報１９４１１點，升２１點，低水４０點，合約成交７０１張。
　　即月國指期貨在夜期時段開市報６６０３點，升４點，高水９點，最新報６６０４點，升５
點，高水１０點，合約成交５５５張。

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