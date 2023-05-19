【夜期時段】即月期指最新報１９４１１點，升２１點，低水４０點

《經濟通通訊社１９日專訊》即月期指在夜期時段開市報１９４０６點，升１６點，低水

４５點，最新報１９４１１點，升２１點，低水４０點，合約成交７０１張。

即月國指期貨在夜期時段開市報６６０３點，升４點，高水９點，最新報６６０４點，升５

點，高水１０點，合約成交５５５張。

