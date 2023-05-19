【高息定存】工銀亞洲上調３個月港元定期存息至高達４厘

《經濟通通訊社１９日專訊》隔夜香港銀行同業拆息（ＨＩＢＯＲ）連續第四日全線上揚，

本地市場對港元資金需求增加，工銀亞洲上調３個月港元定期存息至高達４厘，起存額為１０萬

元，最多８０萬元，適用於全新「綜合戶口」、「ｅ時代」、「理財金戶口」之客戶，透過分行

辦理。

虛擬銀行平安壹賬銀行亦上調其１個月及３個月港元定期存息分別高達３厘及３﹒７厘，適

用於新舊客戶以新舊資金辦理，起存額為１００元。（ｂｎ）

