《經濟通通訊社１９日專訊》隔夜香港銀行同業拆息（ＨＩＢＯＲ）連續第四日全線上揚，
本地市場對港元資金需求增加，工銀亞洲上調３個月港元定期存息至高達４厘，起存額為１０萬
元，最多８０萬元，適用於全新「綜合戶口」、「ｅ時代」、「理財金戶口」之客戶，透過分行
辦理。
虛擬銀行平安壹賬銀行亦上調其１個月及３個月港元定期存息分別高達３厘及３﹒７厘，適
用於新舊客戶以新舊資金辦理，起存額為１００元。（ｂｎ）
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19/05/2023 14:44
【高息定存】工銀亞洲上調３個月港元定期存息至高達４厘
《經濟通通訊社１９日專訊》隔夜香港銀行同業拆息（ＨＩＢＯＲ）連續第四日全線上揚，
本地市場對港元資金需求增加，工銀亞洲上調３個月港元定期存息至高達４厘，起存額為１０萬
元，最多８０萬元，適用於全新「綜合戶口」、「ｅ時代」、「理財金戶口」之客戶，透過分行
辦理。
虛擬銀行平安壹賬銀行亦上調其１個月及３個月港元定期存息分別高達３厘及３﹒７厘，適
用於新舊客戶以新舊資金辦理，起存額為１００元。（ｂｎ）
etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多
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