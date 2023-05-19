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即市新聞

19/05/2023 16:34

《小傳日記》元宇宙墮入黑洞！就好似集體發咗一場夢…

　　《小傳日記》科技日新月異，股市都係「日新月異」，今日新炒嘅概念股，下個月已經另一
片風景。而科技股就更加係，今日有消息報道，百度（０９８８８）元宇宙平台「希壤」嘅負責
人馬杰已經離職。
　　內媒報道，雖然希壤團隊未算係解散，不過成條ｔｅａｍ都已經接近發配邊疆，好多人手都
已經過檔其他部門或者執包袱。有爆料人士就話，百度覺得元宇宙概念短期內好難搵到錢，加上
ＡＩ　ＧＰＴ先至係而家最熱嘅題目，百度寧願將水喉射落ＡＩ，仲要有幾多射幾多，滴水不留
返畀元宇宙。唔止得百度，ＱＱ、抖音等等科技大佬都已經齊齊將元宇宙掟入黑洞。
　　元宇宙之所以會輸畀ＧＰＴ，一來係ＣｈａｔＧＰＴ發布之後引起咗全地球嘅騷動，二來係
ＣｈａｔＧＰＴ技術比起元宇宙實在實用太多。元宇宙最多時就係以ＮＦＴ概念出現，
Ｓａｎｄｂｏｘ嘅玩法就係暫時見到最常見嘅用法，以ＮＦＴ出一種Ｔｏｋｅｎ，類似
ｃｒｙｐｔｏ咁交易虛擬土地。而呢個算唔算實用，好睇大眾有幾投入參與，肯投入就係活在元
宇宙，唔投入就只係一場遊戲。
　　相反ＣｈａｔＧＰＴ實用得多，好好醜醜都可以生成一篇有用嘅文，做
ｂａｃｋｇｒｏｕｎｄｅｒ係非常方便嘅工具，慳返好多時間逐樣資料搜集，所以先會咁爆炸性
咁多人用。
　　而早於百度之前，ＱＱ之前都已經傳出大量減省投入研發元宇宙嘅人手，ＸＲ業務喺成立唔
夠一年就已經早於今個年頭裁走全部人手，ＸＲ業務負責人沈黎更於去年底就離開ＱＱ，睇怕百
度嘅步伐都差唔多。不過百度有希壤喺手，唔知會唔會有機會再搞返呢？請請！
　
＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文
只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議
及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經
濟通》、編者及作者無關。

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