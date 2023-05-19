【香港要聞】傳信宸資本已聘請花旗出售旗下淘大食品

《經濟通通訊社１９日專訊》據《路透》引述消息報道，中國私募股權公司信宸資本
（Ｔｒｕｓｔａｒ Ｃａｐｉｔａｌ）巳聘請花旗集團處理其香港醬油製造商淘大食品的出售事
宜。
報道提及，有消息指花旗正準備在下月底啟動正式出售，並指該品牌的估值仍在討論中。另
一位消息人士透露，出售淘大食品的交易可能獲得３至４億美元收益。（ｂｎ）
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