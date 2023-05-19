【聚焦人幣】傳國有銀行出手阻貶，人幣即期收升５９點止六連貶

《經濟通通訊社１９日專訊》人民幣中間價自去年１２月以來首度跌穿「７」，即期匯率

（ＣＮＹ）今早一度跟隨大跌逾３００點，跌穿７﹒０６關口報７﹒０６０１５，創五個半月新

低，隨後有外媒指中國國有銀行出手阻貶人民幣，午後匯價大幅回升收復失地，收盤報

７﹒０２３５，較上個交易日４時３０分收盤價升５９點子，結束六連跌。全周累計下跌

１﹒０４％，創三個月來最大單周跌幅。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現漲１８１點子，報７﹒０３３４，盤中曾跌穿７﹒０７關口

，創２０２２年１２月１日以來新低。

今日人民幣兌一美元中間價報７﹒０３５６，較上個交易日大跌３８９點子，三連貶，刷自

去年１２月５日以來逾５個半月新低，上個交易日報６﹒９９６７。



＊國有大行擬通過掉期吸納美元，或用於助穩人民幣即期匯價＊



據《路透》引述多位消息人表示，自周四（１８日）以來，主要國有銀行在掉期市場忙於操

作，以將人民幣換成美元；他們將此解讀為大行從掉期市場籌集美元，以便在即期市場上進行潛

在拋售，用以緩和人民幣跌勢。

法巴銀行（ＢＮＰ）大中華區外匯及利率策略主管王菊稱，目前傾向繼續做多美元╱人民幣

，目標７﹒２附近。而花旗銀行則認為離岸ＣＮＨ可能進一步下行至７﹒２５附近。不過市場人

士也指出，今年中國經濟整體表現仍會強主要經濟體，並不建議過度看空人民幣。（ｊｔ）

