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即市新聞

19/05/2023 17:45

【聚焦人幣】監管機構終於開腔，稱必要時將遏制匯率投機炒作行為

　　《經濟通通訊社１９日專訊》人民幣在岸離岸匯率均告穿「７」，中國外匯市場指導委員會
在北京召開今年首次會議，出席官員包括委員會主任委員、人民銀行副行長劉國強，以及副主任
委員、外匯局副局長王春英。
　　會議指出，人民銀行、外匯局將加強監督管理和監測分析，強化預期引導，必要時對順周期
、單邊行為進行糾偏，遏制投機炒作。會議亦指自律機制成員單位要自覺維護外匯市場的基本穩
定，堅決抑制匯率大起大落；積極落實自律規範，研究加強美元存款業務等自律管理，提升對企
業的匯率避險服務水平，降低中小微企業匯率避險成本，更好服務實體經濟。
　　會議指，近期全球經濟金融形勢複雜嚴峻，發達經濟體高利率、高通脹、高債務並存，貨幣
政策緊縮效應顯現，美歐銀行業風險事件不斷，推升了市場避險情緒，對美元匯率短期偏強形成
支撐，人民幣匯率近日雙向波動態勢明顯。會議強調，當前中國宏觀經濟大盤、國際收支大盤、
外匯儲備大盤穩固，金融機構、企業和居民對匯率的預期總體平穩，是外匯市場平穩運行的堅實
基礎和有力保障，同時中國外匯市場廣度和深度日益拓展，擁有自主平衡的能力，人民幣匯率也
有糾偏力量和機制，能夠在合理均衡水平上保持基本穩定。
　　人民幣中間價今日自去年１２月以來首度跌穿「７」，即期匯率（ＣＮＹ）今早一度跟隨大
跌逾３００點，跌穿７﹒０６關口報７﹒０６０１５，創五個半月新低，隨後有外媒指中國國有
銀行出手阻貶人民幣，午後匯價大幅回升收復失地，收盤報７﹒０２３５，較上個交易日４時
３０分收盤價升５９點子，結束六連跌。全周累計下跌１﹒０４％，創三個月來最大單周跌幅。
（ｅｙ）

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