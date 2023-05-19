《日入而息》港交所６﹒１９推雙櫃台，監管當局必要時遏人幣炒風

《今天重點》

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港交所宣布，擬下月１９日市場準備就緒時在香港證券市場推出「港幣－人民幣雙櫃台模式」及

雙櫃台莊家機制。雙櫃台模式及莊家機制將有助推動人民幣計價證券在香港的交易及結算

人民幣在岸離岸匯率均告穿「７」，中國外匯市場指導委員會在北京召開今年首次會議，出席官

員包括委員會主任委員、人民銀行副行長劉國強，以及副主任委員、外匯局副局長王春英

中原城市領先指數ＣＣＬ最新報１６６﹒７７點，按周升０﹒５４％。早前復活節假後ＣＣＬ由

１６８點連跌３周降至１６５點水平，但近２周反彈回升共１﹒０２％。顯示美國議息前，市場

期望加息周期結束，樓價輕微回升。近５周計，ＣＣＬ累跌０﹒９７％，整體樓價反覆偏軟

中國國家主席習近平今日在首屆中國－中亞峰會發表主旨講話。他表示中國願意幫助中亞國家加

強執法、安全、國防能力建設水平，並提議建立中國－中亞國家能源發展夥伴關係，又宣布將向

中亞國家提供總額２６０億元人民幣的融資支持和無償援助

港府今日刊憲公布最新一期政府帳目，當中有一筆由財政司長陳茂波經特首批准，增撥５０億元

非經常性專門款項，用作維護國家安全的開支，是繼２０２０年撥出８０億元用作維護國安開支

後，再次增撥有關款項，但未有提及未來的開支

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《即日市況》

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恒指全日低收２７６點報１９４５０，阿里挫６％，京東跌４﹒７％

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《深滬股市》

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三千三關受阻，滬綜指收跌０﹒４２％，影視股沽壓重

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《美元匯價》

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日圓在失守１３８後或短期走弱

歐元最新報１﹒０７９４╱９８，日圓最新報１３８﹒１５╱１７

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《公司資訊》

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東方海外國際（００３１６）行業下半年不確定因素較多

久融控股（０２３５８）趙建華辭任執董，陳雲翔及陳珊接任

益美國際（０１８７０）附屬簽訂協議代理四川氫能公司製氫設備銷售

工銀亞洲入圍金管局「數碼港元」先導計劃

建行亞洲成為「數碼港元」先導計劃首批參與銀行之一

星展銀行推活期存款優惠高達５﹒５厘息

東亞銀行３間指定分行一周七天營業直至６月１１日

港鐵（０００６６）大埔墟站月台開始閘門安裝工程

內媒指百度（０９８８８）副總裁兼希壤負責人馬杰離職，元宇宙業務被邊緣化

阿里巴巴（０９９８８）張勇計劃未來１２個月將雲智能集團分拆上市；菜鳥ＣＥＯ發信上市意

味更大責任，十年內建領先的數智物流集團；阿里上季收入遜預期大行紛降目標，分拆業務有進

展難阻股價急挫

大家樂（００３４１）獨立非執董蔡涯棉上周日離世

英達公路再生科技（０６８８８）據股份獎勵計劃購買６１萬股

中國金融投資管理（００６０５）附屬向客戶授出１０００萬元人民幣貸款

盛源控股（００８５１）馬寶軍請辭董事會主席，周全接替

傳中國宏信建設發展ＩＰＯ定價在招股區間底部

富衛香港夥中大醫院推預先批核電子平台，理賠無紙化

港交（００３８８）所任命龍沛豐為董事總經理兼數碼資產主管；擬下月１９日推出「港幣－人

民幣雙櫃台模式」

康利國際控股（０６８９０）於菲律賓開展物業管理服務業務

傳信宸資本已聘請花旗出售旗下淘大食品

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《國企紅籌》

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中集安瑞科（０３８９９）向金宏氣體批量提供液氦罐箱

浙江滬杭甬（００５７６）於倫敦證券交易所退市及撤銷交易

東陽光藥股份（０１５５８）簡稱將改為「東陽光長江藥業」

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《神州民企》

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京東健康（０６６１８）申請增設人民幣櫃台

丘鈦科技（０１４７８）贖回理財產品，收益約５３４﹒５萬元人民幣

世茂集團（００８１３）４月合約銷售額按年跌１６﹒９％至５０億元人民幣

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《中國要聞》

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內地焦炭市場今年第八輪降價，部分焦企虧損開始減產

中吉烏鐵路可行性研究聯合評審達共識，三方簽備忘錄

韓媒表示中韓年內於首爾舉行經濟部長會議

中國中亞元首會晤機制成立，中國設常設秘書處

首艘國產大型郵輪命名為「愛達．魔都」，於上海啟航

中證監表示穩步提升北交所市場交易活躍度

最高法表示重點打擊「老賴」通過假離婚等方式轉移財產

商務部表示首四月中企承接服務外包合同額同比增１６％

中國恢復進口澳洲木材，兩國正磋商澳洲總理年內訪華

人行２０億逆回購利率持平，全周放水２３０億

北京經開區啟動遊戲產業獎勵申報，最高１０００萬元

人行宣昌能出席歐洲復興開發銀行年會，交流戰略規劃

習近平中國中亞峰會致辭稱開啟中國中亞關係新時代；習近平倡與中亞建能源發展夥伴關係，提

供２６０億元融資援助

英媒表示東方匯理看好中國前景，正撤出美國資產轉向中國

國台辦表示即日恢復旅行社接待台灣旅行團

文旅部表示即日恢復旅行社做台灣人入境機票＋酒店業務

城投平台融資亂象頻生，山東有城投子公司涉非法集資

銀河證券獲批數字人幣投資場外理財產品功能

內地據報擬將ＡＭＣ股權轉至中央匯金

中國人爆買海外物業趨勢重燃，首季對澳洲房產詢價倍增

人行試點於北京廣東深圳增大企業跨境資金運營自由度

國家金監總局黨委書記李雲澤兼任局長

俄羅斯總理米舒斯京下周二訪華，將與習近平會面

贊比亞冀就債務重組接觸中方，外交部表示一貫嚴肅看待

台美達貿易倡議首段協議，外交部表示嚴重不滿堅決反對

國開行前副行長周清玉涉嫌嚴重違紀違法受查

人民銀行表示穩健的貨幣政策要加大對實體經濟支持

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《寶島快訊》

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台股收升０﹒４５％錄四連漲，報１６１７４﹒９２點

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《國際要聞》

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Ｇ７領袖共同參觀原爆資料館，傳澤連斯基將現身峰會

敘利亞總統抵達沙特，重返阿拉伯聯盟峰會

梵蒂岡罕有傳槍聲，男子駕車強闖遭憲兵開槍截停

美國總統拜登昨抵廣島，漏夜晤岸田共商應對中朝俄

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《外圍經濟》

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Ｇ７將追踪俄羅斯的鑽石貿易，但不會完全禁止

傳Ｍｅｔａ下周展開新一輪裁員

加拿大愈來愈多業主入不敷支，用信用卡應付日常開支

墨西哥央行指會在一段時間內保持利率於１１﹒２５厘

新西蘭財政部長指政府支出增加並非央行加息理由

日經指數再創３３年新高，植田和男矢言維護金融穩定

美國參眾兩院計劃在６月１日前就債務上限協議表決

美國晶片項目基金受追捧，申請公司數量達３００家

美若出現債務違約，風險較高資產受到的打擊最為嚴重

地區銀行持續受壓，聯儲局向業界緊急貸款較上周增加

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《大國博弈》

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消息指美思明智駐京辦公室遭搜查後部分駐港員工撤離

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《其他消息》

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港府增撥５０億元專門款項作維護國安開支

黎智英聘英大狀案申請司法覆核被拒

深股通額度全日用１０億元，外資連續兩日淨流出；滬股通全日淨賣出１２﹒１４億元，外資連

續兩日淨流出

夏寶龍晤民主思路訪京團，肯定民主思路發揮作用

冰協再為播錯國歌事件致歉，感謝港協無削減資助撥款

勞聯表示不少工友不了解防中暑指引，促當局解說清楚

新一輪１０００元住宅用戶電費補貼今年６月推行

當局期望６月中前公布港車北上每日出行名額上限

傳首批獲批增設雙櫃枱股份名單最快今日公布

澳門通過修訂《維護國家安全法》，港澳辦稱具重要意義

尊子稱停刊反映新聞言論自由收窄，暫不創作政治漫畫亦不會離港

總商會表示本港內需恢復但外貿需時觀察，大機會上調ＧＤＰ預測

中原ＣＣＬ按周漲０﹒５％連升兩周，但整體仍偏軟

美聯布少明維持全年樓價升１０－１５％預測

廖振新晤珠海市長，就深化物流及航空合作交換意見

林健鋒倡政府發債支持大型土地發展，可讓市民參與

商用司機體檢年齡擬降至６５歲，運輸署稱無計劃限制駕駛年齡

財委會通過多個首長級職位撥款，涉康文署創新局及稅務局職位

張舉能周日啟程訪京四天，將拜會新任最高人民法院院長張軍

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