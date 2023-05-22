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即市新聞

22/05/2023 07:50

《國金頭條》美國債限談判遇阻增市場憂慮，銀行板塊下滑拖累美股

　　《經濟通通訊社２２日專訊》白宮與共和黨眾院議長麥卡錫的最新一輪談判再度不歡而散，
未能打破債限僵局，銀行板塊下滑，拖累上周五（１９日）美股表現。標普５００停止一連兩日
升勢，未能守住４２００點。
　　標普跌６﹒０７點，或０﹒１％，報４１９１﹒９８點。道指跌１０９﹒２８點，或
０﹒３％，報３３４２６﹒６３點。納指跌３０﹒９４點，或０﹒２％，報１２６５７﹒９點由
於報道指美國財長耶倫上周四（１８日）對大型銀行高層表示，更多的銀行合併可能是必要的。
消息導致規模３２億美元的ＳＰＤＲ標普地區銀行交易所交易基金（ＥＴＦ），猛跌近２％。
　　市場分析指出，共和黨債限談判代表離場，降低了在６月１日大限日到來前，達成可行方案
的概率，這將削弱聯儲局６月１４日加息的空間。瑞銀策略師團隊更警告稱，儘管不太可能，但
如果美國正式違約並將除本金外的所有付款推遲一周，將導致標普５００跌幅高達２０％，逼近
３４００點。
　
＊鮑威爾放鴿，美匯自７周高點回落＊
　
　　不過，聯準局主席鮑威爾發出了６月暫停加息的清晰信號，指決策者現在「有條件來觀察數
據和不斷變化的前景」其言論導致美匯指數自７周高點回落，但本周仍漲　０﹒５％。
　　美元兌日圓盤中一度下跌０﹒９％，至１３７﹒４３的低點。歐元兌美元上漲０﹒３６％，
至１﹒０８０９。黃金期貨上漲逾１％，紐約期金漲２１﹒８美元，報每盎司１９８１﹒６美元

　　原油市場交易員密切關注華府債限談判進展。紐約期油下跌３１美仙，結算價報每桶
７１﹒５５美元。布蘭特期油下跌２８美仙，報每桶７５﹒５８美元。（ｊｆ）

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