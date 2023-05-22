《盤後部署》恒指站穩兩萬才追勢，阿里８０元強支持趁低吸

《經濟通通訊社２２日專訊》美國民主共和兩黨仍未就調高債務上限達成協議，大行高盛預

測美國財政部「大限」為６月８日或９日。雖然上周美股三大指數以全周計皆報升，但道指表現

最差、納指表現最強，似乎反映市場預期美國加息周期或已結束。

恒指自３月以來大致維持在１９５００至２１０００橫行，上周五（１９日）低見

１９３５２，將位於１９４００至１９４９９的牛證第一道重貨區殲滅，目前牛證重貨區下移至

１８８００至１８８９９，故今天恒指反彈至最高１９８０６亦有據可依，但本周五（２６日）

為本港佛誕假期，在餘下８個交易日，淡友仍有劏牛的潛在可能，注意恒指踏入５月以來只有５

月８日可以收高於２萬關，且其後走勢反覆試新低，只有恒指在５月過後重新守穩２萬關，好友

才可小注追勢，即使現時撈底亦只宜在大跌後博入，不宜高追。

恒指收報１９６７８，升２２７點或升１﹒１７％，主板成交９３９﹒７８億元。國指收報

６６９３，升９９﹒７２點；科指收報３９０３﹒５８點，升８１﹒８５點。

內地股市方面，上證綜合指數收報３２９６，升１２點或升０﹒３９％，成交

３４２４﹒４８億元人民幣。深證成份指數報１１１２７，升３５點或升０﹒３２％，成交

１８８９﹒０３億元人民幣。

今日恒指成分股之中，醫藥股表現較佳，佔據升幅榜頭三位的分別是藥明生物

（０２２６９），升５﹒６９％，收報４４﹒５５元；翰森製藥（０３６９２）升５﹒４６％，

收報１３﹒１４元，以及阿里健康（００２４１）升４﹒７％，收報４﹒９元。



＊翰森較藥明值博＊



新加坡總理李顯龍首次感染新冠病毒，他在社交網站上載顯示有「兩條紅線」的檢測棒，他

表示，在結束對非洲訪問的工作行程後，確診感染新冠病毒。醫股表現相對強勁，未知是否與近

期新冠病毒似再變種，傳染力加強有關。在近期市場缺乏明確炒作方向之際，醫藥股或成為風險

較低的冒險樂園。

不過，以博反彈計，翰森製藥較藥明值博。該股今年以來雖呈反覆下跌格局，惟一旦展開反

彈浪，趨勢亦明顯，股價今天以裂口高開後高走，不妨待股價明天回調整固時低吸，上望

１４﹒５及１５元，收低於１２元則止蝕。

ＡＴＭＪ亦報升，騰訊（００７００）升２﹒１％，收報３４０﹒２元；阿里

（０９９８８）升１﹒３９％，收報８３﹒６元；美團（０３６９０）升３﹒１１％，收報

１３２﹒６元，京東集團（０９６１８）升２﹒１１％，報１４０﹒１元。其中阿里公布去年度

全年業績後，美銀證券將其美股目標價由１４４美元調低至１３２美元，Ｈ股目標價從１４１港

元下調至１２９港元，但評級為「買入」。

技術上，阿里在８０元明顯有強力支持，以２０２０年１０月展開下跌浪至今觀察，阿里只

曾在去年１０至１１月跌至８０元以下波動，但當時正處於最悲觀時期，其後股價展開反彈浪，

今年１月高見１１８﹒５元後再跌，但亦僅於３月２０日及５月９日收低於８０元。由此可見，

阿里現價８３﹒６元極之值博，建議保守者可以７９元作止蝕逢低買入，上望１００及１１０元

。（ｐｃ）

