【外圍經濟】日經指數連漲第８個交易日，再創３３年新高

《經濟通通訊社２２日專訊》日本股市持續造好，日經２２５指數連續第８個交易日上漲，

周一（２２日）單日升２７８﹒４７點，或０﹒９％，至３１０８６﹒８２點，再創１９９０年

８月以來的３３年紀錄，成為日本自經濟泡沫破裂以來新高。市場分析指，日本是新冠疫情後經

濟復甦最緩慢的已發展國家，因此股市具有較大上行空間。（ｊｆ）

