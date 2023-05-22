【外圍經濟】日經指數連漲第８個交易日，再創３３年新高

《經濟通通訊社２２日專訊》日本股市持續造好，日經２２５指數連續第８個交易日上漲，
周一（２２日）單日升２７８﹒４７點，或０﹒９％，至３１０８６﹒８２點，再創１９９０年
８月以來的３３年紀錄，成為日本自經濟泡沫破裂以來新高。市場分析指，日本是新冠疫情後經
濟復甦最緩慢的已發展國家，因此股市具有較大上行空間。（ｊｆ）
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