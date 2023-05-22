《午市前瞻》恒指未必穿１９４００，晶片股宜觀望外圍消息再部署

《經濟通通訊社２２日專訊》恒生指數半日收報１９７０２，升２５２點或１﹒３％，主板

成交５３７﹒４１億元。恒生中國企業指數報６６９７，升１０４點或１﹒５８％。恒生科技指

數報３９１３，升９１點或２﹒４％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及比亞

迪股份（０１２１１）；騰訊控股收報３３８﹒６元，升５﹒４元或１﹒６２％，成交３２﹒７

億元；阿里巴巴－ＳＷ收報８４元，升１﹒５５元或１﹒８８％，成交２３﹒８億元；比亞迪股

份收報２５１﹒４元，升７﹒４元或３﹒０３％，成交１６﹒７２億元。國指三大成交股份依次

為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及比亞迪股份。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－

ＳＷ及美團（０３６９０）；美團收報１３１﹒３元，升２﹒７元或２﹒１％，成交１４﹒４９

億元。



＊張智威：恒指短線１９４００有支持＊



港股走勢繼無方向，上日恒指跌穿１９５００支持水平後，今日即有資金回流撐市，多隻藍

籌股造好，僅公用股等防守股捱沽墊底。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，恒

指自４月２１日以來跌穿保歷加通道中軸後，便一直在下線至中軸間上落，故上日跌低至下線後

，今日便反彈，故料以１９４００至１９８００為短線窄幅區間。



＊華虹最少宜待２５元以下再考慮＊



晶片股近期大幅回落，華虹（０１３４７）由上月高位３８﹒８元至本月高位最多回落近

３５％，近期於２５０天線上有喘穩跡象。張智威指內地晶片競爭力一向較外國晶片輸蝕，始終

技術有差距，難做精細晶片，故政策利好作用消化後便要面臨調整。他指，華虹去年１２月低見

２４﹒６元後有見支持並反彈，想撈底宜待回落至２５元以下才考慮。

Ｇ７峰會舉行中，張智威指市場的確憂慮峰會過後，各國或會聯手進一步打壓中國晶片，或

加大進出口及人員來往限制，故目前入手晶片股亦需留意相關風險，宜觀望峰會過後有否進一步

利淡消息再作部署，絕不宜過早入手。（ｈｃ）

