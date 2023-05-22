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22/05/2023 12:11

滙豐環球研究料聯儲局今年內不減息，恒指目標２２４９０點

　　《經濟通通訊社２２日專訊》滙豐（００００５）環球研究亞洲首席經濟師兼亞太區聯席主
管范力民（Ｆｒｅｄｅｒｉｃ　Ｎｅｕｍａｎｎ）表示，美國的加息周期已完結，但因當地通脹
仍然嚴重，料聯邦局不會在今年內減息；香港利率亦不會很快下降，本地息口會持續高位一段時
間。
　　他又指，目前美國債務上限問題已非常接近最後期限，由於美國政府債務違約並不符合美國
利益，故相信由共和黨控制的國會眾議院將會達成協議。
　
＊消費帶動中國經濟復甦＊
　
　　中國方面，環球研究大中華區首席經濟師劉晶指，早前將今年全年中國ＧＤＰ增長預測上調
至６﹒２％。她認為消費將成為增長引擎帶動經濟復甦，料今年消費按年增長１０％；服務行業
出現Ｖ型反彈，工作職位增加，帶動勞工市場改善。她又指，私人投資市場疲弱，但房地產相關
的投資會增加。
　
＊今年訪港內地旅客量料恢復至疫前三分二水平＊
　
　　香港方面，劉晶指，由於政府派發消費券及內地旅客重返，預計今年消費將按年增加２５％
，又估計今年訪港的內地旅客量將恢復至疫情前三分二的水平。滙證策略亞太區主管林傳英
（Ｈｅｒａｌｄ　ｖａｎ　ｄｅｒ　Ｌｉｎｄｅ）表示，受旅客訪港量增長帶動，對香港整體經
濟持正面態度，料今年恒指目標２２４９０點。（ｈｐ）

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