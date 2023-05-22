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22/05/2023 18:17

【北水炒Ｄ乜】淨流出２１﹒６２億元，買騰訊沽盈富

　　《經濟通通訊社２２日專訊》今日恒指高開２８點，報１９４７９點。最高升３５５點報
１９８０６點，最低跌４０點報１９４１０點。恒指收報１９６７８點，升２２７點或
１﹒１７％。
　　北水全日淨流出２１﹒６２億元，增加１７７﹒９％。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控
股（００７００）、美團（０３６９０）、中國移動（００９４１）；淨賣出最多的依次是盈富
基金（０２８００）、恒生中國企業（０２８２８）、南方恒生科技（０３０３３）。
　　主板成交９３９﹒７８億元減少１﹒３％。其中港股通成交２６５﹒１億元，佔總成交
２８﹒２％。
　　騰訊控股升２﹒１％報３４０﹒２元，北水淨買入８﹒２億元；美團升３﹒１１％報
１３２﹒６元，北水淨買入３﹒７億元；中國移動升１﹒１３％報６７﹒１５元，北水淨買入
２﹒９億元。
　　盈富基金升１﹒２２％報１９﹒８４元，北水淨賣出２４﹒５億元；恒生中國企業升
１﹒４７％報６７﹒６２元，北水淨賣出９﹒６億元；南方恒生科技升１﹒８％報３﹒８４元，
北水淨賣出５億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　（００７００）　　　　　　８﹒２５
　　美團　　　（０３６９０）　　　　　　３﹒７３
　　中國移動　（００９４１）　　　　　　２﹒８６
　　李寧　　　（０２３３１）　　　　　　２﹒４４
　　東方甄選　（０１７９７）　　　　　　０﹒７８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　盈富基金　　　（０２８００）　　　　－２４﹒５５
　　恒生中國企業　（０２８２８）　　　　　－９﹒５７
　　南方恒生科技　（０３０３３）　　　　　－４﹒９６
　　建設銀行　　　（００９３９）　　　　　－１﹒６１
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　－０﹒４４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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