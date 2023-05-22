【北水炒Ｄ乜】淨流出２１﹒６２億元，買騰訊沽盈富

《經濟通通訊社２２日專訊》今日恒指高開２８點，報１９４７９點。最高升３５５點報

１９８０６點，最低跌４０點報１９４１０點。恒指收報１９６７８點，升２２７點或

１﹒１７％。

北水全日淨流出２１﹒６２億元，增加１７７﹒９％。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控

股（００７００）、美團（０３６９０）、中國移動（００９４１）；淨賣出最多的依次是盈富

基金（０２８００）、恒生中國企業（０２８２８）、南方恒生科技（０３０３３）。

主板成交９３９﹒７８億元減少１﹒３％。其中港股通成交２６５﹒１億元，佔總成交

２８﹒２％。

騰訊控股升２﹒１％報３４０﹒２元，北水淨買入８﹒２億元；美團升３﹒１１％報

１３２﹒６元，北水淨買入３﹒７億元；中國移動升１﹒１３％報６７﹒１５元，北水淨買入

２﹒９億元。

盈富基金升１﹒２２％報１９﹒８４元，北水淨賣出２４﹒５億元；恒生中國企業升

１﹒４７％報６７﹒６２元，北水淨賣出９﹒６億元；南方恒生科技升１﹒８％報３﹒８４元，

北水淨賣出５億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） ８﹒２５

美團 （０３６９０） ３﹒７３

中國移動 （００９４１） ２﹒８６

李寧 （０２３３１） ２﹒４４

東方甄選 （０１７９７） ０﹒７８

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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盈富基金 （０２８００） －２４﹒５５

恒生中國企業 （０２８２８） －９﹒５７

南方恒生科技 （０３０３３） －４﹒９６

建設銀行 （００９３９） －１﹒６１

中國海洋石油 （００８８３） －０﹒４４

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