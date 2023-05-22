【內房困局】龍光兩附屬之香港清盤呈請聆訊押後至７月１７日

《經濟通通訊社２２日專訊》據《彭博》報道，香港法院將龍光集團（０３３８０）兩家附

屬公司的清盤呈請聆訊押後至７月１７日。被告代表提出７月３日前將更新重組計劃。

上周，法官將清盤呈請聆訊押後至５月２２日；近期龍光集團與一些債權人分享了一項可能

的離岸債務重組提案的新細節。

龍光集團去年１１月公布，針對龍光集團的呈請在開曼群島提出，針對兩家全資附屬公司的呈

請在香港提起。（ｃｌ）

