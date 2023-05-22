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即市新聞

22/05/2023 16:36

《本港經濟》４月整體通脹率２﹒１％，港府料年內物價溫和上升

　　《經濟通通訊社２２日專訊》政府統計處公布，根據綜合消費物價指數，今年４月份整體消
費物價與一年前同月比較，上升２﹒１％，較今年３月份的相應升幅（１﹒７％）為高，亦高於
市場預估的２％。按年升幅擴大主要是由於今年４月份的差餉寬免上限較去年同期低。
　
＊能源、衣履和外出用膳價格明顯上升＊
　
　　如剔除此項及其他政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數４月份的按年升幅（即基
本通脹率）為１﹒８％，較３月份（１﹒７％）略高。政府發言人表示，基本消費物價通脹率由
３月份的１﹒７％微升至４月份的１﹒８％。能源相關項目價格按年繼續大幅上升，衣履和外出
用膳及外賣價格明顯上升。其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。
　
＊首四個月整體通脹率升２％＊
　
　　以今年首四個月合併計算，綜合消費物價指數較一年前同期上升２％，剔除所有政府一次性
紓困措施的影響，相應升幅則分別為１﹒９％。
　　展望將來，本地成本壓力或會隨著經濟復甦而上升。外圍價格壓力應會稍為緩和，但在一段
時間內料會維持顯著。整體而言通脹料會在今年餘下時間上升，儘管將大致保持溫和。政府會繼
續留意情況。
　
＊４月煙酒及水電價格升約１８％＊
　
　　在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在今年４月份錄得按年升幅的類別為煙酒（上升
１８﹒２％）、電力、燃氣及水（上升１７﹒８％）、衣履（上升６﹒４％）、外出用膳及外賣
（上升４﹒２％）、雜項服務（上升２﹒３％）、交通（上升２﹒２％）、雜項物品（上升
０﹒８％），以及住屋（上升０﹒５％）。
　　另一方面，綜合消費物價指數在今年４月份錄得按年跌幅的類別為耐用物品（下跌３﹒３％
）。至於基本食品方面，綜合消費物價指數較一年前同期維持不變。（ｃｌ）

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