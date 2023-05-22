銀娛：加強非博彩活動能力利好中場，冀路氹３、４期盡快完工

《經濟通通訊社２２日專訊》銀河娛樂（０００２７）主席呂志和在股東大會後表示，基於

澳門政府疫後放寬出入口人員流動及交通限制，一開始恢復緩慢，但最近可見人流增加，情況較

以前大為改善。他亦稱，公司投資的路氹第３及４期工程曾遇上疫情阻滯，但形容現時工程如火

如荼，冀盡快完成３、４期項目。

銀河娛樂副主席呂耀東指出，中場人流自疫情後逐月好轉。公司未來會加強非博彩活動能力

，如演藝活動等，有助增加人流，對中場有正面優勢。



＊首季貴賓廳博彩收益佔比逾一成＊



銀娛今年首季博彩收益總額為６０﹒７億元，按年上升７９％。其中，中場博彩收益總額為

４９﹒３億元，佔比逾８０％。呂耀東透露指，今年首季貴賓廳博彩收益佔比亦超過１０％。他

續指出，目前會先做好自身貴賓廳業務，至於博彩中介人（疊碼仔）後續發展方面，則有待政府

完成全部相關法律程序。

銀娛在業績報告中指出，繼續在第４期項目取得良好進展，包括零售、餐飲、娛樂、天浪淘

園、博彩和更優質的酒店套房和客房的綜合度假城，將令公司在澳門酒店客房和套房總數達至約

７５００間。（ｒｈ）

