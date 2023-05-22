【夜期時段】即月期指最新報１９７１３點，升３０點，高水３５點

《經濟通通訊社２２日專訊》即月期指在夜期時段開市報１９６８８點，升５點，高水１０
點，最新報１９７１３點，升３０點，高水３５點，合約成交４９３張。
即月國指期貨在夜期時段開市報６７１４點，升１點，高水２０點，最新報６７２５點，升
１２點，高水３１點，合約成交５３９張。
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