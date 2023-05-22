《再戰明天》俄羅斯總理訪華，多國公布採購經理人指數

《經濟通通訊社２２日專訊》俄羅斯總理訪華，及多國公布採購經理人指數，料為周二市場

焦點。



＊俄羅斯總理訪華＊



各國重要經濟活動方面，明日俄羅斯總理米舒斯京訪華，歐洲央行官員德金多斯和恩瑞亞出

席由歐洲金融市場協會（ＡＦＭＥ）和官方貨幣和金融機構論壇（ＯＭＦＩＦ）主辦的會議。本

港時間明晚９：００ｐｍ，達拉斯聯邦儲備銀行總裁洛根在里奇蒙聯儲主辦的研討會致辭。

數據方面，周二７：００ａｍ，澳洲公布５月製造業採購經理人指數。本港時間

８：３０ａｍ，日本公布５月製造業採購經理人指數。本港時間３：３０ｐｍ，德國公布５月製

造業採購經理人指數，料由４４﹒５升至４５。本港時間４：００ｐｍ，歐元區公布５月製造業

採購經理人指數，料由４５﹒８升至４６﹒３。本港時間４：３０ｐｍ，英國公布５月製造業採

購經理人指數。本港時間９：４５ｐｍ，美國公布５月製造業採購經理人指數，料由５０﹒２降

至５０。本港時間１０：００ｐｍ，美國公布４月新屋銷售，料由６８﹒３萬降至６６﹒３萬，

月率料由９﹒６％逆轉至下滑２﹒９％。



＊阿里健康業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：阿里健康（００２４１）、金山軟件（０３８８８）等。

（ｈｌ）

