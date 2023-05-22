《小傳日記》未嗌單先派三百？美團旗下ＫｅｅＴａ今朝正式出發！

《小傳日記》講咗咁耐，一向只係喺魚缸見到嘅美團（０３６９０）終於可以喺街見真身，

今日起美團旗下嘅港版ａｐｐ「ＫｅｅＴａ」今朝８點正式推出，首階段只送旺角至大角咀區，

預計年底先會送勻全港。

美團港版ＫｅｅＴａ象徵顏色用返美團一向嘅鮮黃色，不過「ＫｅｅＴａ」字體方面就同美

團體有唔同，感覺再活潑同更加有外國ｆｅｅｌ。攻港初期，ＫｅｅＴａ大派優惠吸客，推出「

十億激賞計劃」，每位新登記用戶都可以有總值３００銀嘅現金券，包括專區優惠券、驚喜「額

滿」優惠券、免運費券等。除咗「迎新大禮包」，ＫｅｅＴａ仲會每日隨機派優惠券，「日日有

著數」。

美團要喺已經被熊貓同袋鼠佔領嘅外賣市場爭食，絕對係要以平取勝，所以整體收費上都平

過兩大平台。以最低訂單金額計，熊貓、袋鼠同ＫｅｅＴａ分別係８０銀、７５銀同６０銀，

ＫｅｅＴａ係當中最平。另外，ＫｅｅＴａ仲有「超時包底」政策「準時保」，當張單遲過預計

最遲時間嘅１５分鐘之後，符合條件嘅單就會獲發唔同金額嘅補償優惠券。

美團攻港會唔會成功都仲要睇大眾嘅反應，但係見到美團都好積極針對兩大平台嘅弊處嚟入

手，包括運費貴、小額訂單費同遲到問題嚟出手，如果真係解決到呢啲問題就有望成功企穩陣腳

。不過前車可鑑，當日都見到Ｕｂｅｒ ｅａｔｓ係點樣敗走，可以知道要撼動到釘實咗嘅熊貓

、袋鼠都唔容易，ＫｅｅＴａ要搶「孖屐些牙」仲有好長路行，請請！



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