【大國博弈】網信辦：美光未通過網絡安全審查，停止採購其產品

《經濟通通訊社２２日專訊》中美晶片戰進一步升級，中國以國家安全為理由禁止採購美國

晶片製造商美光的產品。美光公司隨即發聲明表示，將評估後續行動並與中國當局討論。

網信辦表示，日前對美國晶片製造商美光公司（Ｍｉｃｒｏｎ）在華銷售產品進行網絡安全

審查，經審查發現，美光公司產品存在較嚴重網絡安全問題隱患，對內地關鍵信息基礎設施供應

鏈造成重大安全風險，影響國家安全。為此，網絡安全審查辦公室依法作出不予通過網絡安全審

查的結論。按照《網絡安全法》等法律法規，內地關鍵信息基礎設施的營運者應停止採購美光公

司產品。

網信辦指，此次對美光公司產品進行網絡安全審查，目的是防範產品網絡安全問題危害國家

關鍵信息基礎設施安全，是維護國家安全的必要措施。內地堅定推進高水平對外開放，只要遵守

中國法律法規要求，歡迎各國企業、各類平台產品服務進入內地市場。

美光上周五（１９日）高收６８﹒１７美元，創今年高位。

美光為美國存儲晶片龍頭，應用產品涉及５Ｇ、汽車、ＤＲＡＭ、ＮＡＮＤ 和固態硬盤技

術領域、虛擬現實眼鏡，智能手錶、４Ｋ 電視和智能揚聲器、工業物聯網、移動產品，以及數

據中心服務器。（ｊｔ）

