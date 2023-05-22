【聚焦人幣】人幣即期收跌６９點子穿７﹒０３關，刷近６個月新低

《經濟通通訊社２２日專訊》人民幣中間價結束三連貶，即期匯率（ＣＮＹ）今早高開６０

點子後，走勢反覆偏弱，盤中一度倒跌８６點失守７﹒０３關，收盤仍較上個交易日收盤價跌

６９點子，報７﹒０３０４兌一美元，創２０２２年１２月２日以來近６個月新低。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌１６３點子，報７﹒０４１２。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報７﹒０１５７，較上個交易日升１９９點子，

結束三連貶，上個交易日報７﹒０３５６。



＊監管口頭干預未能扭轉看跌預期，料人民幣維持在７元關＊



交易員稱，上周五（１９日）監管喊話後，市場做空人民幣情緒略有緩和，但中美負利差、

季節性購匯需求等利空因素仍重，短期料仍偏弱。

瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰認為，近期人民幣貶值已引起中國當局關注，人行不會容忍

單向波動和羊群行為。但人行的口頭干預不太可能扭轉看跌預期，因短期有季節性購匯及中國經

濟增長前景黯淡的因素，預計人民幣匯率將維持在７元關口弱方。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，近期人民幣兌美元突破７整數點位引發關注，但貶值幅

度尚可。後續貨幣政策料還是會「以我為主」：即降息、降準與否，還要看後續經濟增速有無低

於全年增長目標的風險，以及銀行體系中長期流動性狀況，要根據接下來是否還需要信貸再集中

發力而定。（ｊｔ）

