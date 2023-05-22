【內房困局】萬達集團回應大裁員：消息不實，僅個別部門壓縮人手

《經濟通通訊社２２日專訊》陷入流動性危機的大連萬達集團近日有傳即將在６月前裁員約

三成。萬達集團２０日發布聲明，強調網傳的大規模裁員消息不實，又指集團確實在進行人員優

化，涉及個別部門的壓縮，但並沒有大規模裁員，一些部門的人員還在增加。（ｓｌ）

