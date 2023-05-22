【香港政情】祁志鴻獲委任為醫務衞生局局長政治助理，今日履新

《經濟通通訊社２２日專訊》行政長官辦公室今日公布，行政長官李家超委任第六屆香港特

別行政區政府一名政治助理。新獲委任的是醫務衞生局局長政治助理祁志鴻。他於今日履新。

行政長官已先後委任１４名副局長和１９名政治助理。

祁志鴻現年３５歲，自２０１０年起任職立法會議員辦事處，２０２２年起出任議員辦事處

主任。（ｃｌ）

