香港按揭證券公司去年盈轉虧３﹒１９億元

《經濟通通訊社２２日專訊》香港按揭證券公司公布去年業績盈轉虧，經審核除稅後虧損

３﹒１９億元，上年度除稅後溢利８﹒３１億元，主因年金業務來自外匯基金的投資收入減少；

及持有以策略性離岸人民幣計價的現金及債務投資在難以掌控的市況下產生的外匯虧損。而近年

按揭保險業務的大幅增長使分攤入帳的淨保費收入增加，以及隨著２０２２年按揭保險計劃業務

下降令即時入帳的佣金支出減少，則抵銷了部分虧損。



＊年金業務去年底內涵價值約１１２億元＊



在撇除附屬香港年金公司會計虧損，以及將新承造按揭保險產生的即時入帳佣金支出調整至

分攤入帳藉以與相應的按揭保費收入按貸款年期入帳作匹配的影響後，去年經調整的除稅後溢利

、權益回報率和成本對收入比率分別為６﹒８０億元、５﹒３％及３０﹒８％，上年度則分別為

８﹒６８億元、７﹒３％及２５﹒２％。

年金業務於去年底內涵價值約為１１２億元，包括權益總額８９億元和預期將來利潤的現值

２３億元。權益總額包括了年內的資本投入２５億元。



＊按保計劃下新取用貸款跌１９％



去年淨利息收入為３﹒５６億港元，按年跌２１﹒８％。平均計息資產的淨利息收益率為

０﹒２％（２０２１年：０﹒４％）。因中小企融資 擔保計劃下「百分百擔保特惠貸款」來自

借款人的貸款利息均交予政府，而政府只承擔按揭證券公司就購入貸款的資金成本，該類貸款的

淨利息收益率為零。撇除該因素後，經調整的淨利息收益率為０﹒５％。

２０２２年按揭保險計劃下的新取用貸款額為１０７２億元，較２０２１年的１３２６億元

，減少約１９﹒２％。截至２０２２年底，按證保險公司在按揭保險計劃下承擔的風險為９９１

億元，２０２１年底為８０６億元。



＊去年底資本充足率處２７﹒９％＊



按揭證券公司於去年底資本充足率仍處於２７﹒９％穩健水平，遠高於財政司司長規定的

８％最低要求。同期，附屬按證保險公司和香港年金公司的償付能力充足率分別約為１１倍及

１５倍，遠高於保險業監管局的最低監管要求，分別為２倍及１﹒５倍。

按揭證券公司稱，基於不明朗的市場環境下，按揭證券公司主動與本地及國際的投資業界就

債券發行保持溝通，以滿足再融資的需要，並預先安排具成本效益的融資以支持購買大額的貸款

。（ｒｈ）

