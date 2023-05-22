【外圍經濟】美聯儲局或暫停加息，坐擁巨額現金者宜考慮其他投資

《經濟通通訊社２２日專訊》摩根大通全球財富管理首席投資策略師Ｔｏｍ

Ｋｅｎｎｅｄｙ表示，隨著美聯儲局可能暫停加息，坐擁大量現金的投資者應該開始考慮其他投

資方向。

他表示，現金很少跑贏大市，利率上升需要很長時間，但下降的速度可以很快。他建議投資

者積極主動，尋找可以真正帶來收益的投資。（ｒｃ）

