【外圍經濟】美聯儲局或暫停加息，坐擁巨額現金者宜考慮其他投資

《經濟通通訊社２２日專訊》摩根大通全球財富管理首席投資策略師Ｔｏｍ
Ｋｅｎｎｅｄｙ表示，隨著美聯儲局可能暫停加息，坐擁大量現金的投資者應該開始考慮其他投
資方向。
他表示，現金很少跑贏大市，利率上升需要很長時間，但下降的速度可以很快。他建議投資
者積極主動，尋找可以真正帶來收益的投資。（ｒｃ）
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