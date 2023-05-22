【外圍經濟】拉加德表示歐洲央行仍須繼續加息去抑制通脹

《經濟通通訊社２２日專訊》歐洲央行行長拉加德表示，央行抑制通脹的鬥爭仍未結束，需

採取更多行動。

拉加德受訪時表示，通脹前景仍然過高，而且持續時間過長。由於很多事情都可能出錯，央

行無法提供所謂的前瞻性指引。

幾位歐洲央行官員之前警告，加息可能需要持續到今年夏季之後，才能成功控制通脹。部分

經濟師預測歐洲央行會再次加息０﹒２５厘兩次。（ｒｃ）

