【企業盈警】英皇國際（００１６３）料全年虧損擴至最多２３億元

《經濟通通訊社２２日專訊》英皇國際（００１６３）公布，預期截至３月３１日止年度虧
損不多於２３億元，比去年度虧損７﹒４億元有所擴大。
該集團指，虧損擴大主因住宅物業發展可入帳銷售收入減少，導致總收入減少約５０％，以
及投資物業公允價值虧損按年大幅增加。該集團認為，公允價值虧損為非現金項目，故不會對現
金流構成直接影響。
該集團預期於６月下旬公布業績。（ｗｈ）
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