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22/05/2023 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流出７﹒７８億元，買中移沽盈富

　　《經濟通通訊社２２日專訊》上周五（１９日）恒指低開１９１點，報１９５３５點。最高
跌１１６點報１９６１０點，最低跌３７４點報１９３５２點。恒指收報１９４５０點，跌
２７６點或１﹒４％。
　　北水全日淨流出７﹒７８億元，上日淨流入１７﹒３１億元。北水淨買入最多的個股依次是
中國移動（００９４１）、中國神華（０１０８８）、中國海洋石油（００８８３）；淨賣出最
多的依次是盈富基金（０２８００）、騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）。
　　主板成交９５２﹒３６億元減少３﹒４％。其中港股通成交２５３﹒４億元，佔總成交
２６﹒６％。
　　中國移動升１﹒２２％報６６﹒４元，北水淨買入３﹒２億元；中國神華跌０﹒３６％報
２７﹒６元，北水淨買入１﹒７億元；中國海洋石油跌０﹒３１％報１２﹒７８元，北水淨買入
９３００萬元。
　　盈富基金跌１﹒４１％報１９﹒６元，北水淨賣出１６﹒８億元；騰訊控股跌１﹒２４％報
３３３﹒２元，北水淨賣出４﹒１億元；美團跌３﹒６７％報１２８﹒６元，北水淨賣出２﹒５
億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國移動　　　（００９４１）　　　　　　３﹒２３
　　中國神華　　　（０１０８８）　　　　　　１﹒７３
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　　０﹒９３
　　中芯國際　　　（００９８１）　　　　　　０﹒２４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　盈富基金　　　（０２８００）　　　　－１６﹒８０
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　－４﹒１５
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　－２﹒５３
　　恒生中國企業　（０２８２８）　　　　　－１﹒２９
　　建設銀行　　　（００９３９）　　　　　－０﹒９７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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