【北水炒Ｄ乜】淨流出７﹒７８億元，買中移沽盈富

《經濟通通訊社２２日專訊》上周五（１９日）恒指低開１９１點，報１９５３５點。最高
跌１１６點報１９６１０點，最低跌３７４點報１９３５２點。恒指收報１９４５０點，跌
２７６點或１﹒４％。
北水全日淨流出７﹒７８億元，上日淨流入１７﹒３１億元。北水淨買入最多的個股依次是
中國移動（００９４１）、中國神華（０１０８８）、中國海洋石油（００８８３）；淨賣出最
多的依次是盈富基金（０２８００）、騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）。
主板成交９５２﹒３６億元減少３﹒４％。其中港股通成交２５３﹒４億元，佔總成交
２６﹒６％。
中國移動升１﹒２２％報６６﹒４元，北水淨買入３﹒２億元；中國神華跌０﹒３６％報
２７﹒６元，北水淨買入１﹒７億元；中國海洋石油跌０﹒３１％報１２﹒７８元，北水淨買入
９３００萬元。
盈富基金跌１﹒４１％報１９﹒６元，北水淨賣出１６﹒８億元；騰訊控股跌１﹒２４％報
３３３﹒２元，北水淨賣出４﹒１億元；美團跌３﹒６７％報１２８﹒６元，北水淨賣出２﹒５
億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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中國移動 （００９４１） ３﹒２３
中國神華 （０１０８８） １﹒７３
中國海洋石油 （００８８３） ０﹒９３
中芯國際 （００９８１） ０﹒２４
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淨賣出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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盈富基金 （０２８００） －１６﹒８０
騰訊控股 （００７００） －４﹒１５
美團 （０３６９０） －２﹒５３
恒生中國企業 （０２８２８） －１﹒２９
建設銀行 （００９３９） －０﹒９７
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