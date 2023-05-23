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23/05/2023 12:06

恒指半日跌１１４點報１９５６３，電能跌４％，翰森製藥飆５％

　　《經濟通通訊社２３日專訊》美國總統拜登與共和黨眾議院議長麥卡錫重啟債限談判，投資
者對債務違約的憂慮未除，美股周一（２２日）小幅波動，道指收跌１４０點；標普５００收升
不足１點；納指收漲６２點。
　　華爾街市場人士分析指，在未達成解決方案的情況下，離６月１日越近，出現事故的風險就
越大，因此市場極有可能感到擔憂。
　　港股下跌，恒生指數半日收報１９５６３，跌１１４點或０﹒５８％，主板成交
４０９﹒６４億元。恒生中國企業指數報６６６６，跌２７點或０﹒４１％。恒生科技指數報
３８９３，跌９點或０﹒２５％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ
（０９９８８）；騰訊控股收報３４０元，跌０﹒２元或０﹒０６％，成交２５﹒０１億元；美
團收報１３４﹒７元，升２﹒１元或１﹒５８％，成交１３﹒４９億元；阿里巴巴－ＳＷ收報
８３﹒４元，跌０﹒２元或０﹒２４％，成交１２﹒６３億元。國指三大成交股份依次為騰訊控
股、快手（０１０２４）及美團；快手收報５６元，升２﹒５元或４﹒６７％，成交１４﹒８８
億元。科指三大成交股份依次為騰訊控股、快手及美團。
　　電能（００００６）跌３﹒９１％，報４１﹒７５元，該股成交約２０４萬股，涉資
８５８７萬元，盤中高見４３﹒５元，最低見４１﹒６５元；中國宏橋（０１３７８）跌
３﹒１４％，報６﹒１６元；長江基建集團（０１０３８）跌２﹒９４％，報４１﹒２元；新奧
能源（０２６８８）跌２﹒９４％，報１０５﹒８元。
　　另外，翰森製藥（０３６９２）逆市升４﹒７２％，報１３﹒７６元，該股成交約２２３萬
股，涉資３０６７萬元，盤中高見１３﹒９６元，最低見１２﹒９８元；信義光能
（００９６８）升３﹒６５％，報８﹒２４元。（ｋｙ）

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