恒指半日跌１１４點報１９５６３，電能跌４％，翰森製藥飆５％

《經濟通通訊社２３日專訊》美國總統拜登與共和黨眾議院議長麥卡錫重啟債限談判，投資

者對債務違約的憂慮未除，美股周一（２２日）小幅波動，道指收跌１４０點；標普５００收升

不足１點；納指收漲６２點。

華爾街市場人士分析指，在未達成解決方案的情況下，離６月１日越近，出現事故的風險就

越大，因此市場極有可能感到擔憂。

港股下跌，恒生指數半日收報１９５６３，跌１１４點或０﹒５８％，主板成交

４０９﹒６４億元。恒生中國企業指數報６６６６，跌２７點或０﹒４１％。恒生科技指數報

３８９３，跌９點或０﹒２５％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ

（０９９８８）；騰訊控股收報３４０元，跌０﹒２元或０﹒０６％，成交２５﹒０１億元；美

團收報１３４﹒７元，升２﹒１元或１﹒５８％，成交１３﹒４９億元；阿里巴巴－ＳＷ收報

８３﹒４元，跌０﹒２元或０﹒２４％，成交１２﹒６３億元。國指三大成交股份依次為騰訊控

股、快手（０１０２４）及美團；快手收報５６元，升２﹒５元或４﹒６７％，成交１４﹒８８

億元。科指三大成交股份依次為騰訊控股、快手及美團。

電能（００００６）跌３﹒９１％，報４１﹒７５元，該股成交約２０４萬股，涉資

８５８７萬元，盤中高見４３﹒５元，最低見４１﹒６５元；中國宏橋（０１３７８）跌

３﹒１４％，報６﹒１６元；長江基建集團（０１０３８）跌２﹒９４％，報４１﹒２元；新奧

能源（０２６８８）跌２﹒９４％，報１０５﹒８元。

另外，翰森製藥（０３６９２）逆市升４﹒７２％，報１３﹒７６元，該股成交約２２３萬

股，涉資３０６７萬元，盤中高見１３﹒９６元，最低見１２﹒９８元；信義光能

（００９６８）升３﹒６５％，報８﹒２４元。（ｋｙ）

